Hugo Paz soltó la bomba en ‘Sálvame’: “En el caso de que Sofía Suescun estuviera embarazada no tendría el bebé porque ella no quiere que su hijo se apellide Albalá, ella busca que se apellide por ejemplo, Ronaldo”. A la ganadora de ‘Supervivientes 2018’ le atraen mucho los futbolistas, así como su vida de lujo y fama. Tres son las estrellas del balompié con las que se relaciona a Sofía: el futbolista Marco Asensio, otro jugador (todavía desconocido) del Atlético de Madrid y un uruguayo. Precisamente el nombre de este último lo sacó el paparazzi Jordi Martin a la palestra involuntariamente: Edinson Cavani. Según Hugo, fue él el que se puso en contacto con la navarra a través de Instagram con el objetivo de seducirla.

De lo que vino después ya se ha encargado la siempre fiel hemeroteca. A sus 31 años, nueve más que Sofía, Cavani guarda un historial sentimental turbio y marcado por un divorcio traumático con infidelidad incluida. El charrúa se casó en 2007 con Soledad Cabrís, la mujer de la que se enamoró en su Uruguay natal cuando ambos eran unos críos. Fruto de su amor nacieron dos hijos, Lucas y Bautista. Todo parecía idílico hasta que la aparición de una fotografía cambió el sino de la relación.

Cavani fue infiel a su mujer unos días después de dar a luz a su segundo hijo

En la imagen se veía a un sonriente Cavani cogiendo en brazos a una joven italiana, ambos en actitud muy cariñosa. Su nombre, María Rosario Ventrone, una jovencísima periodista de Nápoles, ciudad donde el delantero jugaba por aquel entonces. Todo el mundo, incluida su esposa, dio por hecha la deslealtad: “No confío en este hombre, una persona que deja a su esposa tan solo unos días después del nacimiento de su hijo. Cuando Lucas nació y me enteré que estaba con otra chica fue un shock. Edinson se convirtió en una persona irreconocible”.

FelizSanValentin @ECavaniOfficial & Sole Amor no es aquello que queremos sentir sino aquello que sentimos sin querer pic.twitter.com/VSzYBVWN — Soledad Cabris FC ❤ (@SoledadCabrisFC) 14 de febrero de 2013

Su divorcio se convirtió en una pesadilla y en el tema de conversación más recurrente de Uruguay, donde eran una de las parejas más mediáticas. Esta era la opinión del ariete nada más separarse de Soledad Cabrís: “Un divorcio siempre es difícil. Es un fracaso. Pero yo me divorcio de Soledad, no de mis hijos. Yo siempre he mantenido una conducta clara e inequívoca. Nunca he dejado de cumplir mis obligaciones con mis hijos; la madre tiene acceso a fondos gananciales que cubren todas las necesidades de los mismos, las presentes y las futuras”.

“Cavani es celoso y posesivo”

El uruguayo no tardó en recomponer su corazón y comenzó una relación con su amante. Duraron dos años y salieron mal, muy mal. Ahora la periodista italiana aprovecha para criticarle siempre que puede: “Cuando me dijo que estaba libre, nos comprometimos oficialmente y se lo anunciamos a mis padres. Incluso me trajo los papeles de divorcio”, relató, pero las cosas no prosperaron: “Nueve meses de convivencia, y después me dejó. Era celosísimo, casi posesivo, y todavía no sé bien por qué terminamos”, expresaba una dolida Rosario Ventrone.

Segundo amor fallido y segunda vez que a Cavani no le iba a costar caer en las garras del amor. Todo un rompecorazones del que cuesta creer que haya nacido un 14 de febrero. Jocelyn Burgardt iba a ser la culpable, una espectacular modelo uruguaya con la que a día de hoy continúa su idilio. A diferencia de anteriormente, ambos viven su relación con intensidad, acaparando focos, pero sin demasiadas polémicas. Van juntos a todos los sitios y la maniquí es una habitual en el palco de honor del estadio del París Saint-Germain, equipo donde milita actualmente Edinson. Además, ha congeniado genial con los dos hijos de su novio.

Sofia traspasa fronteras

Los rumores de que Cavani y Sofía Suescun puedan haber tenido algún lío llegan justo cuando el futbolista está concentrado con su selección en el Mundial de Rusia. Pero hay más. Medios británicos como ‘Express’ se han hecho eco de este acercamiento entre ambos y ya se preguntan ¿quién es Sofía Suescun? La reina de los realities, queridos amigos ingleses.