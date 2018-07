La familia de Manolo Escobar, indignada ante la última decisión judicial

María Eva García, la gijonesa que dice ser hija del ya fallecido Manolo Escobar ha ido un pasito más allá en su lucha judicial por demostrarlo. El pasado mes de noviembre de 2017 presentaba en el juzgado de primera instancia de Villaviciosa (Asturias) una demanda para lograr que se le reconociera la paternidad del cantante. En febrero de este año trasladaron la causa a Madrid a petición de Vanesa, la hija legal del artista, porque era el lugar de residencia del fallecido. Ahora la jueza ha decidido que las pruebas presentadas por María Eva tienen la suficiente consistencia como para que el siguiente paso sea pedir pruebas de ADN que aclaren el supuesto parentesco.

La familia Escobar está indignada, lo estaba cuando conocieron la existencia de la demanda y ahora todavía más. Desde el principio han mantenido una postura firme, no dan credibilidad a la historia, y así sigue siendo a pesar de esta nueva vuelta de tuerca. Look se ha puesto en contacto con algunos de los familiares más cercanos, comenzando por Vanessa García, la hija que Manolo y su mujer, Anita Marx adoptaron, y a pesar de que comenta que por consejo legal prefiere no hacer declaraciones, si se muestra tajante y afirma: “estoy tranquila”, con lo que sin querer decir nada, ya dice mucho.

De los 9 hermanos de Manolo Escobar, solo dos continúan con vida, los dos más pequeños, Anita y Serafín. Con este último también hablamos y deja claro su enfado: “Yo creo que esto es un cachondeo, no puedo tomármelo de otra manera”. “No me lo creo y menos con la edad que dice que tiene, porque entonces mi hermano acababa de casarse y él estaba muy enamorado de su mujer” afirma. Se muestra molesto porque cree que esto mancha la memoria de su hermano, que siempre fue un hombre familiar y que respetó a su mujer y a su hija Vanessa. “Decir todo lo que ha dicho esta señora tendría que tener un castigo o algo” afirma. Eso sí, no le ha llegado, ni a él, ni a su hermana, notificación alguna que diga que deben prestarse para las pruebas de ADN, desconoce si se trata de una cuestión de plazos que aún no se han agotado.

La familia, unida frente a la decisión

Ana García Lozano, periodista, presentadora y sobrina de Manolo Escobar, dice no saber mucho de los entresijos legales del tema, pero tiene dos cosas claras: “no conozco de nada a esa señora” y “si mi prima me necesita para testificar, sabe que cuenta conmigo”. Considera que todo lo que rodea a este tema “es raro”, “ella ha llegado a decir que conoce a mucha de mi familia y casi que ha pasado veranos conmigo o hemos salido a tomar copas, y yo no la he visto en mi vida, ni yo, ni nadie de mi familia”.

La maquinaria está puesta en marcha y aunque todavía no se sabe quién será citado para realizarse los test de ADN, todo indica que el proceso seguirá adelante y será la ciencia la que tenga la última palabra sobre si Eva María pertenece o no a la familia Escobar.