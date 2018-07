Alfonso Díez abre su corazón en su primera entrevista tras la muerte de la duquesa de Alba

El viudo de Cayetana de Alba ha hablado. Alfonso Díez ha roto su sepulcral silencio por primera vez en el programa ‘Lazos de sangre’ cuatro años después de la muerte de su esposa. El tercer y último marido de Cayetana ha querido abrir su corazón en el homenaje que TVE ha preparado a la aristócrata, una ocasión que ha aprovechado para narrar cómo fue su matrimonio. Cuestionada por muchos, la relación de la duquesa y Alfonso supuso para ella uno de sus momentos más felices. Un amor que ahora Alfonso se atreve a contar.

“Teníamos mucha diferencia de edad, pero yo no lo notaba. Yo me lo he pasado con ella cómo no me lo he pasado con nadie”, dice Díez que define a Cayetana cómo “principalmente una mujer”. El que fuera duque consorte de Alba reconoce que los años que pasó con su difunta esposa fueron los más importantes de su vida, una vida que distaba mucho de la que él ya conocía. “La verdad es que ha sido un placer estar con Cayetana y todo un honor. Con ella he conocido España de verdad. Allá dónde íbamos nos recibían desde las máximas autoridades hasta el señor que barría las calles, y eso es una maravilla. Nunca le estaré lo suficientemente agradecido”, decía Alfonso cuando se le preguntaba por los múltiples viajes que ambos realizaron juntos.

Para el funcionario Cayetana ha sido lo más importante que ha pasado por su vida, unas declaraciones que dejan entrever lo mucho que echa demos a la mujer con la que se casó en el 2014. Sus últimos años junto a la aristócrata no fueron un cuento de hadas a consecuencia de sus problemas de salud, unas enfermedades que no lograron apagar el espíritu jovial de la de Alba. “Ha habido muchísimas ocasiones en las que ella iba por delante de mí. Me daba 20 vueltas, cuando viajábamos ella quería siempre más y yo estaba que no podía. Un ejemplo de esto es que en una ocasión quiso montar en globo y yo le dije no, porque tengo vértigo”, confiesa Alfonso delante de las cámaras.

Con los ojos brillantes, Díez sólo tiene palabras de cariño para la mujer que compartió sus últimos días con él. Una pareja muy unida que paseó su amor hasta el final. “Yo la he cuidado a Cayetana, pero la he cuidado como ella me ha cuidado a mi. Creo que esas cosas son mutuas cómo todas las cosas en la vida”, asentía el exduque. Esta ha sido la reaparición en los medios de comunicación de Alfonso, un hombre desconocido por muchos que en los últimos años carga en sus espaldas multitud de rumores sobre su personalidad y su vida personal.