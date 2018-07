Carmen Borrego luce nueva sonrisa, ¿han comenzado las Campos con sus operaciones de estética?

Lo prometido es deuda. En la última entrega de ‘Las Campos’ las hijas de María Teresa ya dejaron caer que su próximo reto sería someterse a unas intervenciones de cirugía estética, unas operaciones para mejorar sus físicos que serán televisadas en la próxima temporada del reality. Parece que Carmen está siendo la primera en someterse al cambio y es que esta semana la revista Lecturas trae entre sus páginas las primeras imágenes donde muestra su nueva sonrisa. La dentadura de Borrego ha sufrido notorias modificaciones, eliminando así algunas piezas que tenía torcidas y sustituyéndolas por otras rectas y mucho más blancas.

Este digital ha podido hablar con la protagonista de esta noticia, quien nos ha aclarado algunas cuestiones. “Sí, me estoy arreglando la sonrisa”, aclaraba Carmen Borrego, que respondía así a la pregunta de si este tratamiento respondía a su televisivo cambio de imagen: “Se han hecho cosas pero aún no está grabado. No puedo contar por ahora mucho más”, afirmaba la hija pequeña de la que fuera ‘reina’ de las mañanas. Es evidente que las hermanas Campos están planeado el que será el regreso a la televisión de su docureality -término que a María Teresa le gusta usar al referirse a su programa- y para ello están modificando su aspecto hasta las últimas consecuencias, una puesta a punto que está creando una gran expectación.

En un primer momento Carmen Borrego tan solo iba a someterse a una reducción de papada y Terelu a una liposucción, unas intervenciones a las que, en el caso de Carmen, ha añadido un diseño de sonrisa. ¿Estará Terelu a punto de entrar en quirófano para recuperar aquella figura con la que se hizo conocida en los años 90?¿Cuánto le queda a la papada de Carmen Borrego? Habrá que esperar un poco más para saberlo, pero seguro que estos ‘defectos físicos’ tienen los días contados.