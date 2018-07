Álex Lequio vuelve a casa tras unos meses muy duros en Nueva York, donde se ha sometido a un tratamiento al que “ha respondido” y ha estado arropado por su madre, Ana Obregón, su padre, Alessandro Lequio, y su novia, Francisca. Nunca antes una aparición suya había generado tanta expectación como la que levantará su intervención este jueves 5 de julio. El joven presidirá el acto de presentación del nuevo local del restaurante ‘Miss Sushi’, en plena Moraleja de Madrid.

La pregunta está en el aire: ¿por qué ha decidido Álex Lequio volver a dar la cara y exponerse ante los medios, que a buen seguro le preguntarán por su estancia en New York, así como otras cuestiones de índole personal? Porque la pasión es la única llama que mantiene el amor encendido y amor es lo que siente el hijo del conde Lequio -quien ha confirmado a LOOK la asistencia de su hijo al evento- por su trabajo. La cadena de sushi es uno de los clientes de Polar Marketing, la empresa de Álex, especializada en marketing digital y su tesón e ilusión bien merecen estar presente en un día grande.

Algo más que un trabajo

Para este joven emprendedor, su labor profesional ha supuesto un punto de inflexión, desde que en 2015 decidiese dar forma a una idea que nació en un desván y de una ocurrencia de cuatro amigos. Y ya se sabe lo que se dice de los grandes proyectos, que siempre empiezan en el lugar más insospechado. Que se lo digan a Steve Jobs y su archiconocida manzana, que nacieron en un garaje.

Para ser conscientes de esto, es mejor sumergirse en la hemeroteca. Álex Lequio quiso dejar claro desde el principio, en una entrevista a ‘diarioabierto.es’, lo que significaba su empresa para él: “Polar Marketing es un hobby que afortunadamente resulta ser un negocio. Tengo el placer de poner en práctica conocimientos que he ido adquiriendo durante 23 años de vida, y encima cobrar por ello. Polar no es un curro, Polar es un sueño hecho realidad”.

[Andrea Guasch, ex de Alex Lequio, da más detalles sobre el delicado estado de salud del joven]

También en ‘New FM’ definió el ilusionante proyecto en el que se embarcó: “Pescamos donde están los peces es nuestro lema y ahora queremos pescarlos cuando tienen hambre. (…) En nuestro equipo somos un poco frikis, nos gusta estar en un cuarto leyendo cosas. Es nuestro hobby y por eso no hay horarios. Yo me levanto cada mañana para perseguir un sueño y no para ir a una oficina”.

No será un intervención fácil, pero él es consciente del interés mediático y social que genera su vuelta a España tras las últimas noticias. Pero no es algo que le pille de nuevas ya que desde que nació ha tenido que lidiar con la prensa. Un idilio que él define de manera muy curiosa: “Llevo 23 años digiriendo el micrófono, que lo mantengo en el intestino grueso, pero poco a poco me voy adaptando”.

Pese a todo, Lequio no está dispuesto a dejar de hacer lo que más le gusta y en pocas horas concentrará los flashes de todos aquellos que buscan ser altavoz de las primeras palabras del hijo de Ana Obregón y Álessandro Lequio tras su largo periplo en la gran manzana, con visita a un centro médico especializado en cáncer incluida. Su último acto público data del pasado 20 de diciembre de 2017, donde fue uno de los rostros conocidos, en una iniciativa benéfica de Navidad junto a su progenitora.