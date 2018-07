El último problema al que se enfrenta la familia de Rocío Jurado

Doce años después de la desaparición de Rocío Jurado, su familia se enfrenta al deterioro de uno de los bienes más preciados de la que siempre será ‘La más grande’. Su residencia en Chipiona (Cádiz), situada en la Avenida Nuestra Señora de Regla, parece estar sumida en el mayor de los abandonos. Sus ventanas permanecen cerradas a cal y canto -quién sabe si tratando de evitar que los recuerdos se escapen-, los azulejos de la fachada están desprendidos sin que nadie los repare y los árboles de su jardín lucen un aspecto desaliñado. En sus rincones tan solo hay ahora silencio. Ni rastro de las voces y el gentío que se reunía entonces en la casa más emblemática de este municipio gaditano cuando la cantante estaba viva. Pero, ¿qué ha sucedido con esta residencia que heredó su hermana Gloria tras su fallecimiento?, ¿se traduce esta estampa descuidada en una venta inminente? LOOK tiene la respuesta a ambas cuestiones, pues José Ortega Cano ha querido disipar cualquier duda a este digital.

[Así ha sido el emotivo homenaje a Rocío Jurado que ha unido y separado a su familia]

Era este domingo cuando saltaban todas las alarmas. ‘Socialité’ ofrecía, en exclusiva, unas imágenes de esta vivienda convertida en un punto de peregrinación para sus seguidores y el aspecto era demoledor. Con un candado que cuelga de la valla, los familiares de la cantante protegen ‘Mi abuela Rocío’, pero no han podido zafarse de lo que podrían catalogarse como actos vandálicos. Y es que hay viandantes que, con el único deseo de evocar a la intérprete, han arrebatado azulejos de la parte exterior así como pintado grafitis en señal de recuerdo a Rocío Jurado. Sin embargo, su familia niega rotundamente que esté abandonada. “Para nada. Es cierto que solo vamos en julio y agosto (…) Igual da la sensación de abandonada porque tiene un patio muy grande y van muchas palomas que crían. No es una casa fantasma“, dice José Ortega Cano muy sorprendido y rotundo a este medio. No obstante, el diestro prefiere no entrar en más detalles sobre este lugar tan querido para la que era su esposa.

El entorno de Rocío tiene intención de una puesta a punto de la casa de Chipiona y así se lo ha revelado también José Antonio Rodríguez, marido de Gloria, a ‘Socialité’.”No está abandonada de ninguna manera. Hay ladrillos que se han caído por el temporal de invierno y precisamente este fin de semana pintamos toda la fachada. Estamos buscando unos azulejos que sean lo más parecido posible para así cambiarlos. Es cierto que solo vamos en verano. Es una segunda residencia y no queremos deshacernos de ella de ninguna manera“, explica el que fuera cuñado de Rocío.

Una reforma que quizás tan solo se traduzca en una imagen más actual para esta residencia en la que hace más de una década se reunían familiares y amigos para ver la Santa Imagen de la Virgen de Regla. Desde un balcón en el que año tras año hay más ausencias.