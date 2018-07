¿Está embarazada Sofía Suescun de Alejandro Albalá? Ella responde

Semanas después de convertirse en la vencedora de Supervivientes 2018, Sofía Suescun se sentó en ‘Sábado Deluxe’ para conceder su entrevista más personal. Mucho más sosegada que en otras ocasiones, la reina de los realities desveló el punto exacto en el que se encuentra su relación sentimental con Alejandro Albalá y además, respondió a los rumores que dicen que podría estar embarazada.

“He recapacitado y me he dado cuenta de que no estoy lista para estar con él. No quiero hacerle daño y estoy en un momento de mi vida en el que no sé lo que quiero. Le quiero, pero no le quiero bien. Soy muy egoísta”, confesó Sofía. Y es que, pese a que ambos se han añorado durante su estancia en la isla, Sofía dijo que cuando estaban juntos los reproches no dejaban de sobrevolar entre ellos.

Aunque ahora parece tener claro que su separación es lo más idóneo, hace tan solo una semana y media compartieron momentos íntimos. Un hecho que hizo saltar la liebre y por el que el colaborador Rafa Mora le preguntó si había utilizado métodos anticonceptivos para mantener relaciones sexuales. La pregunta del embarazo no tardó en aparecer.

“Desde que he vuelto de la isla se me ha parado la menstruación y he dejado de tomar las pastillas anticonceptivas porque tengo que esperar a que me vuelve a venir la regla” expresó Suescun. Sofía trató de restar importancia al asunto, pero desveló que los planes de Alejandro son tradicionales: casarse y tener hijos en un tiempo no muy lejano. ¿Habrán sido estos los motivos de su ruptura?