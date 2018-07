Las seis preguntas más significativas del polideluxe de Dulce Delapiedra

Aunque Dulce Delapiedra se ha sentado en numerosas ocasiones en un plató, este sábado fue diferente. La niñera de Chabelita se mostró mucho más participativa y risueña que en el resto de sus apariciones televisivas y así lo demostró en su segundo polígrafo de ‘Sábado Deluxe’. Compuesto por varias preguntas que marcarán un antes y un después en el clan Pantoja, Dulce trató de responder a las cuestiones que han sobrevolado a lo largo de los años sobre su pasado.

[La venganza de Isabel Pantoja contra Dulce]

Pese a que Dulce lo niega, el ‘poli’ confirma que añora Cantora y sus habitantes. “Lo eliminaba todo de mi vida un soplo. Nunca he echado de menos a Isabel Pantoja, pero bueno”, comenzaba diciendo. Sin embargo, esta no ha sido la única pregunta referente a la tonadillera y es que tras la cuestión de ‘¿Es cierto que de todas las amigas de Isabel, María del Monte era tu preferida?’ salía una información hasta ahora desconocida. “Siempre he dicho que era muy simpática y niñera. Recuerdo que Isabel me dijo cuando se dejaron de hablar ella y María que le hubiera gustado que en vez de María del Monte, yo hubiera sido la madrina de Isa. Esto no fue lo único que me pidió, sino otras muchas cosas que nunca diré”, ha comentado Dulce. Minutos después revelaba una de esas peticiones. “Me dijo que si pasaba algo yo me encargara de todo. La niña era pequeña y ella ni siquiera había entrado en la cárcel”, ha dicho.

Y es que para Dulce Chabelita es alguien imprescindible en su vida. Así lo demostraba la respuesta a ‘¿Es Isa Pantoja lo más parecido en tu vida a una familia?’. Tras su confirmación Dulce trataba matizar: “Sí, aunque yo tengo mi familia”. También lo fue en su momento Isabel Pantoja, con quien ha mantenido contacto secreto tras abandonar Cantora. “Hemos hablado muchas veces y después de irme de baja me pidió que volviera porque la niña se había quedado embarazada. Recuerdo que Isabel me pidió por primera vez perdón en su vida…Me callo muchas cosas por no hacerle daño a mi niña”, ha confesado.

[Dulce destripa los secretos del clan Pantoja: desde su sueldo como asistente a las confesiones más íntimas de Isabel]

Dulce a tenor de sus respuestas no ve futuro a Chabelita y Alberto Isla como matrimonio, pero sigue teniendo buenas palabras para el gaditano. “Ojalá funcionara muchísimo tiempo porque tengo una relación maravillosa con Alberto. Él me ha dicho que es como si fuera de su propia sangre”, ha comentado Dulce. Tampoco lo vio con el escarceo sexual que hace muchos años mantuvo ella misma en Málaga. ‘¿Te has acostado con algún amigo de Kiko Rivera? ‘, preguntó María Patiño. Una cuestión que ella negó, pero que terminó por reconocer: “No me acordaba. Fue en Fuengirola y era torero”.