Entrevista| Ángela Ponce, la transexual que logra ganar Miss España: “Siempre supe que algún día cerraría bocas”

Toda una luchadora, así es Angela Ponce. Una gaditana que a sus 26 años de edad, medidas casi perfectas y un impactante rostro, ha conseguido ganar el título de la mujer más guapa de España. Detrás de la naturaleza frívola que tienen los concursos de belleza el caso de Ángela rompe por completo el estereotipo de una Miss y no precisamente por su aspecto físico. Esta joven, que nació varón, ha tenido que superar un sinfín de obstáculos hasta convertirse en quien es hoy día. Una dura carrera en busca del éxito personal que ahora culmina consiguiendo la corona de Miss Universo España y convirtiéndose así en la primera mujer transexual en la historia que concursará en Miss Universo.

Look ha podido entrevistar a Ángela Ponce horas antes de su gran día, la elección de la mujer más bella de nuestro país, y nos ha contado cómo vivió algunos de sus momentos más duros y la manera en la que se ha enfrentado al reto de ganar Miss España:

-Pregunta: ¿Cómo te sientes acaparando tantas miradas en el concurso?

-Respuesta: Estoy muy feliz y contenta porque creo que llevar la relidad trans a un mundo como este puede ser algo que acabe llegando a muchas personas, pero más allá de eso yo soy una chica más dentro del concurso. Aunque mi trayectoria haya sido diferente a la del resto, finalmente he llegado y estoy aquí para competir igual que todas.

-Pregunta: ¿De dónde viene tu interés por los certámenes de belleza?

-Respuesta: A mí siempre me ha llamado la atención la moda y obviamente un concurso de belleza es algo muy diferente a lo que se hace en una pasarela con un diseñador. Empecé a interesarme cuando, trabajando como modelo, me encontré con una chica que en un backstage hablaba de que se iba a presentar a Miss World España. Al final me animé a hacer lo mismo y acabé siendo Miss World Cádiz. Ver a esas mujeres impresionantes haciendo coreografías y con esas coronas…todo eso acabó llamándome la atención.

-Pregunta: ¿Qué pensaría la Ángela niña de la mujer que eres hoy?

-Respuesta: No se lo creería, o quizás sí. Yo dentro de mí siempre he confiado en que podría conseguir grandes cosas. Cuando era pequeña sabía que llegaría el día en el que cerraría muchas bocas y que dejaría a otras muchas abiertas.

-Pregunta: ¿Cómo ten han acompañado tus padres en este camino vital que has experimentado?

-Respuesta: Mi familia es lo más importante para mí. Tanto mi madre como mi padre siempre han tratado este tema con toda la naturalidad del mundo y me han acompañado en todo. Mi madre es más tímida, pero mi padre está muy orgulloso de mí y presume de su niña cada vez que tiene ocasión (ríe).

-Pregunta: ¿Has sentido alguna vez acoso o maltrato por parte de alguien?

-Respuesta: Cuando era más joven algunas personas sí que se han reído o criticado, pero yo siempre he sido fuerte y tirado por el camino que creía correcto. Algunas de las personas que un día me criticaron después se han girado para verme.

-Pregunta: En las redes sociales, en las que eres muy activa, hay muchas personas que te apoyan, pero ¿has recibido críticas?

-Respuesta: Hay de todo. Hay personas que te dicen que te aman desde la otra punta del mundo y otras que todo lo contrario. He llegado a recibir insultos y malas palabras, no puedo evitar verlos porque me lo ponen en mis publicaciones, pero no les doy pábulo. Yo me he presentado a un concurso y si no me viera con posibilidades de ganar, no me hubiera presentado, créeme.

-Pregunta: ¿Consideras que tu historia es una ventaja, en lo que respecta al tema mediático, de cara a la competencia?

-Respuesta: No es ventaja. Yo sé que mi caso llama la atención pero hay otras chicas que también tienen su historia y que tienen mucho tiempo de preparación, quieras que no eso también es una ventaja. De todos modos, esa es mi historia y es algo real que yo he vivido. Lo que sí tengo claro es que en caso de ganar haría historia en el concurso y me sentiría muy feliz hacerlo con la bandera de mi país.