¿Fue el hermano de Pablo López una de las víctimas de la “estafadora de famosos”?

El pasado 26 de junio despertábamos con la noticia de que Mónica Gil Manzano, ahora más conocida como la ‘estafadora de famosos’, había sido detenida. Llevaba años operando en Madrid, presentándose como gestora de fondos de futbolistas y ‘vendiendo’ casas en las mejores zonas de la capital con descuentos de hasta el 70%. Ahora, todos sus negocios son historia. Ya llevaba un tiempo alejada de ese ‘modus operandi’, pero el pasado fin de semana un juez de Plaza Castilla puso el final definitivo a esta historia enviándola a prisión sin fianza por entre 3 y 4 delitos de estafa, según ha publicado El Confidencial. Pues bien, sus víctimas se cuentan por decenas, pero ¿fue el hermano del cantante Pablo López una de ellas?

No son pocos los nombres de famosos que se han relacionado con Mónica y con sus presuntas estafas. Se dice que era amiga de Carla Pereyra, la mujer del Cholo Simeone; y que Mariano Pernía, ex jugador del Atlético de Madrid, fue el primero en denunciarla tras unas prácticas que le parecieron fuera de toda normalidad. Ahora que todo ha quedado destapado, sabemos además que era muy conocida en Madrid, que operaba desde una oficina en el centro de la ciudad y que entre sus conocidos también estaba Luis, el hermano de Pablo López.

Fue el mismo cantante el que en el programa de Bertín ‘Mi casa es la tuya’ comentó que antes de que su carrera musical despegara montó un bar con su hermano que resultó ser un gran fiasco para ambos. Se endeudaron y sufrieron mucho hasta volver a sanear sus cuentas corrientes.

Tras la entrada en prisión de esta presunta estafadora de VIPS, han sido varios los medios de comunicación que han relacionado aquella mala experiencia del negocio de López con las fechorías de Mónica Gil Manzano y LOOK se ha puesto en contacto con el hermano del famoso cantante para descubrir qué paso en realidad. Luis, amablemente, ha explicado qué les llevó a él y a su hermano a aquella delicadísima situación. “Es cierto que quisimos montar un bar, pero ella (Mónica Gil) no tiene nada que ver. También es cierto que la conozco por gente en común, no es que sea mi amiga, pero a mí no me ha estafado”, afirma el hermano de Pablo a este digital. Claro y conciso, Luis López asegura que tuvo suerte. Él no forma parte de ese selecto grupo de víctimas que ahora han encontrado alivio con la detención de quien un día quiso robárselo todo.