Kiko Matamoros carga duramente contra Mar Flores: “Ahórrate los consejitos”

Ha disparado a diestro y siniestro. Kiko Matamoros ha cargado sin miramientos contra Mar Flores durante su colaboración en ‘Sálvame diario’. El ahora defensor de la audiencia ha visto en plató un vídeo en el que la exmodelo hablaba de la próxima boda de su sobrino Diego y en él ella confirmaba su asistencia mientras divagaba sobre si el padre del joven debía o no acudir. “Yo creo que debería ir su entorno más cercano. Sus padres, sus hermanos…me parece que es lo más normal. Debería ir por su hijo”, decía Mar a los reporteros que le preguntaban sobre la posible presencia de su excuñado a la celebración.

Estas declaraciones han enfadado muchísimo a Kiko que, rescatando viejas rencillas del pasad,o le ha dicho a la hermana de su exmujer: “Ahórrate los consejitos y las opiniones porque si no me voy a poner yo a dar opiniones y consejos. Si ella considera correcto lo que un padre tiene que hacer con un hijo, yo puedo decirla lo que un hijo debería haber hecho con un padre”, decía el colaborador haciendo referencia al padre de la modelo fallecido. Para terminar, Kiko remataba su intervención así: “Cállate, no seas boba, cállate. Eres la última persona en el mundo para dar consejos y no te digo más cosas porque tengo un gran cariño a uno de tus hijos”.

Ante estas palabras el plató se quedó helado y es que pese a que su relación con la tía de sus hijos es totalmente nefasta desde que dejó de ser su representante, hacía mucho tiempo que no veíamos a Kiko cargar así contra ella.

El comentario de Matamoros que más podría molestar a Mar Flores

La boda de Diego ha sido el aliciente perfecto para que Kiko arremetiese con la que un día fue su familia política, y es que aprovechando la ocasión, y pese a que segundos antes dijo que querer decir nada más sobre ella, ha querido lanzar un dardo envenenado a Mar Flores antes de marcharse del plató.

“Me dicen que hace poco se la ha visto en un club que nació como club de jazz. Se ve que sigue teniendo vocación”, asentía Kiko Matamoros mirando a cámara con gesto pícaro. Este comentario seguramente haya caído como un jarro de agua fría a Mar Flores, que tras varios años apartada de la prensa rosa parece que tras su última ruptura recupera su tirón mediático.