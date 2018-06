Isa Pantoja ha tomado dos decisiones sobre el bautizo de su hijo: te contamos cuáles

Alberto Isla Pantoja ya ha cumplido cuatro años, exactamente los mismos que se lleva especulando sobre su bautizo. Un bautizo que, por unas razones o por otras, parece no llegar nunca. Cuando en marzo de 2014 nació el pequeño, comenzó la polémica. Isa quería que la madrina fuera Dulce Delapiedra, la que había sido su niñera y que ahora lo es de Albertito. Eso no sentó nada bien a su madre, que visiblemente enfadada, dejaba claro en aquel entonces su papel: “Soy abuela de mis dos nietos. No soy madrina de ninguno, quien pongan de madrina me da igual”. Mucho han cambiado las cosas desde aquel momento, ahora el bautizo es inminente y LOOK puede desvelar algunos detalles sobre cómo será.

Hace tres años Alberto e Isa pusieron fin a su relación y eso, unido a la entrada en prisión de Isabel Pantoja, provocó que se paralizara todo lo referido a la celebración. En septiembre de 2017 la pareja se dio una nueva oportunidad, y ahora, además de preparar su futura boda, están ultimando preparativos para que el que pequeño tome las aguas bautismales.

Durante los últimos días se han publicado informaciones que indican que Isa habría elegido la finca de su madre, Cantora, para el gran día de su hijo. Ahora LOOK puede confirmar que el bautizó será, como es tradición, en una iglesia, no en Cantora. “Un bautizo se entiende, como es lo más normal del mundo, que al ser una ceremonia tan importante, se celebre en una iglesia”, afirma Dulce en conversación con este medio negando las informaciones que apuntaban a Cantora.

Bien es cierto que a la hija de la tonadillera le habría gustado poder disponer de la finca donde creció, pero los últimos desencuentros con su madre imposibilitan este extremo.

La revista Lecturas publicó en exclusiva a finales del pasado mes de mayo que Isa le había propuesto a su madre que fuera la madrina, cambiando su decisión inicial, pero esta ni siquiera le respondió. Ante el silencio, recondujeron el plan y Dulce será, definitivamente, la madrina de Alberto, y la que acompañe a ‘su niña’ en todos los preparativos.