El debut de Amina Martínez de Irujo: posa para una revista y desvela la sorpresa que arruinó su padre

“Han tenido un año complicado, sobre todo Luis. Amina bien, pero Luis podría ser mejor. Él es un chico muy capaz, pero está el tema mal y el año que viene es mayor de edad y yo no voy a estar detrás como un policía”. En su última aparición pública Cayetano Martínez de Irujo se mostró relajado y espontáneo con la prensa a la hora de hablar de sus hijos adolescentes. A punto de cumplir 17 años, los mellizos están atravesando una etapa complicada y el jinete reconoce que es exigente con ellos. Quiere que comprendan el verdadero valor de las cosas y que le demuestren a su padre que, a las puertas de esa mayoría de edad, son dos chicos sensatos y responsables que no se dejan seducir por los privilegios que acompañan a su condición de Martínez de Irujo. “Lo han tenido todo, así que no tienen perdón”, se quejaba el noble hace solo unas semanas.

En poco más de un año los dos mellizos serán portada de las revistas con su 18 cumpleaños. Sin embargo, Amina se ha adelantado y ya ha dado su primer paso al frente en lo que a los medios de comunicación se refiere concediendo a la revista Vogue la que es su primera entrevista. Unas declaraciones centradas en su presencia en el Baile de Debutantes de París y que suponen su debut como personaje en la prensa de nuestro país. “Las puestas de largo son fiestas para celebrar que eres mayor de edad junto a tus amigos. Mi hermano y yo queremos celebrar una el próximo verano en San Sebastián. Pero a París vas sin conocer a nadie y allí haces un montón de amigos alrededor del mundo. Ahora, vaya donde vaya, conozco a alguien en quien puedo apoyarme”, comienza explicando la hija de Cayetano y Genoveva Casanova.

La joven recuerda que el año anterior iba a ser su prima Cayetana Rivera, hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera, la que iba a acudir a esta cita de la flor y nata internacional, pero que finalmente no pudo ir y como ella estuvo ayudándola con los preparativos, al final se quedó con el gusanillo. Amina soñaba con poder acudir a esta fiesta como nieta de la duquesa de Alba y, aunque sus padres estaban por la labor, se lo ocultaron para que fuese una sorpresa. Una sorpresa que el propio Cayetano estropeó cuando se le escapó qué planes tenían previsto para ella. “Mis padres me lo ocultaron casi hasta el final. Se le escapó a mi padre en octubre, pero mi madre quería que fuese una sorpresa”, explica la joven rubia.

El conde Salvatierra truncó esa sorpresa que, junto a su exmujer, había preparado para su hija. El plan era que la joven no supiera nada de su aparición en el Baile de Debutantes para que no se distrajese de su rutina escolar, pero un descuido de Cayetano chafó las previsiones. A pesar de todo, la experiencia fue bien y Amina confiesa a Vogue estar muy contenta tras lo acontecido en París el pasado mes de noviembre. “Te fuerza, si eres tan tímida como yo, a ser más sociable. Yo me alegré mucho de ir con mi hermano de pareja, porque te suelen adjudicar a algún acompañante que no conoces. Él no estaba tan contento porque quería conocer chicas, pero siempre me ayuda en todo lo que necesito”, ha terminado explicando la nieta de la desaparecida duquesa.

La belleza de Amina

Para su debut mediático, Amina ha posado junto a otras dos hermosas adolescentes, que, como ella, participaron en el Baile de Debutantes. Se trata de Gaella López de la Serna y Martina Svedin, esta última hija del jugador de fútbol Luis Figo. Las tres han posado para la revista como auténticas modelos y han puesto de manifiesto que poseen una gran belleza. En el caso de Amina su altura, su cabello rubio y sus grandes ojos verdes la postulan como una de las nobles más bellas de la aristocracia española. Cuando cumpla los 18 le lloverán las ofertas en las revistas, pero será ella y los consejos de su padre los que determinen su camino.