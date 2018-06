Mariló Montero aclara cuál es su verdadero estado de salud

Mariló Montero empieza el verano con mala pata. La conocida presentadora ha sido vista con muletas a la salida de un clínica madrileña especializada en tratamientos de fisioterapia. Una imagen que ha hecho saltar las alarmas en lo que respecta al estado de salud de la navarra.

Este digital se ha puesto en contacto con Mariló para preguntarle sobre las razones por las que usa estas herramientas para caminar, un asunto al que ha respondido con lo siguiente: “No me pasa nada grave, estoy perfectamente. Ha sido cosa del gimnasio. Me caí y ahora me están tratando”, decía la periodista.

Al parecer el hacer ejercicio le ha costado caro a Mariló Montero, quien espera que esta lesión se solucione lo antes posible. Mantener su envidiable figura le ha terminado saliendo caro a la que fuera presentadora de ‘La Mañana’ de la 1, y es que su frecuente visita al gimnasio le ha terminado pasando factura.