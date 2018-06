Ahora sí, Merche toca fondo: el buque insignia de su patrimonio, a la venta

Corría el año 2002 cuando su ‘No me pidas más amor’ saturó las radios nacionales e hizo bailar a millones de españoles en las verbenas que cada verano se celebran en nuestro país. No había orquesta que no amenizase las fiestas con este pegadizo tema ni discoteca que no lo incluyera en su lista de reproducción. Aunque por entonces Mercedes Trujillo Callealta, popularmente conocida como Merche, ya era una cantante consolidada con varios años de carrera a su espalda, lo cierto es que fue ese 2002 y el disco ‘Mi sueño’ los que la catapultaron a la fama y la convirtieron en una cantante reconocida en España. No fue fácil -aquel año la industria musical atravesaba una gran crisis y el fenómeno OT eclipsaba al resto de artistas- pero el talento de la gaditana conquistó al público y durante años la suya ha sido una de las voces más admiradas.

Aquella década, la del 2000, fue una etapa dorada para Merche. Se enamoró de Álex Casademunt -precisamente uno de los triunfitos que habían saturado el panorama musical aquel 2002-, lanzó al mercado tres discos más con notable éxito y, como consecuencia, amasó una fortuna que le permitió invertir en algunos inmuebles y disfrutar de una vida acomodada que, sin embargo, ahora, apenas unos años después, se desmorona como un castillo de naipes. Aunque durante un tiempo la cantante luchó por no perder la casa que compró para instalarse en las afueras de Madrid cuando el éxito y ella caminaban de la mano, lo cierto es que no le ha quedado otro remedio que ponerla a la venta y actualmente este inmueble se ofrece en un conocido portal inmobiliario por 495.000 euros, un precio que, tal y como ha podido confirmar LOOK, es muy inferior al que realmente podría alcanzar en el mercado.

Según explican fuentes inmobiliarias, la casa de Merche, que se ubica en una urbanización de Villaviciosa de Odón y consta de 247 metros cuadrados que se levantan en una parcela de 3.600, podría tener actualmente un valor de entre 650.000 y 700.000 euros y, de hecho, a ese precio se aproximaba la primera cifra que barajó la cantante para desprenderse de su casa. Tal y como refleja el anuncio, al principio Merche pedía por su vivienda 625.000 euros, pero el tiempo y su premura por deshacerse del inmueble la han terminado obligando a rebajar el precio hasta esos 495.000 euros actuales.

Y es que una vez tomada la decisión de abandonar la casa y ya con todas sus cosas y las de su hija Ambika instaladas en el chalet de Arturo Requejo, pareja de la cantante, urge vender para solucionar sus importantes problemas con Hacienda. En 2014 se hizo público que la cantante tenía contraída con la Agencia Tributaria una deuda que superaba el millón de euros fruto de una mala gestión por parte de las personas en las que había depositado toda su confianza para que administrasen su fortuna. Merche se equivocó y erró en la elección de ese personal de confianza y el desenlace ha sido nefasto. La deuda con Hacienda ha ido in crescendo y la cantante y su empresa, La Merche de Cádiz, se vieron inmersas en un concurso de acreedores que en la primavera de 2017 entró en fase de liquidación despojando a la artista de su potestad para gestionar su patrimonio. “Las facultades de la administración concursal son las de administración y disposición del patrimonio del deudor, en sustitución del deudor que ha sido privado de dichas facultades”, rezaba el BOE anunciando la nueva situación de Merche.

A pesar de que la intención de la cantante siempre fue cumplir con el fisco y saldar su deuda, tal y como en su día informó Vanitatis, lo cierto es que sus esfuerzos finalmente no han sido suficientes y la venta del buque insignia de su patrimonio ha resultado inevitable. Primero Merche optó por instalarse en la casa que su novio Arturo tiene en la sierra de Madrid con el objetivo de reducir gastos, pero hace unos meses y con la firme sensación de que solo un milagro podría ponerle al día con la Agencia Tributaria, Merche puso a la venta esa casa en la que ha vivido los mejores momentos de su vida. En Villaviciosa de Odón vivía con su hija Ambika, cuyos recuerdos aún cuelgan en forma de pegatina en las paredes del hogar que un día habitó.

Cuando finalmente venda la casa, Merche podrá respirar aliviada y comenzar una nueva etapa en la que los problemas con Hacienda no sean su máxima preocupación. El montante resultante de la venta de este inmueble unido a su contrato como bailarina en ‘Bailando con las estrellas’, de Tve, su gira estival de conciertos y sus diversas colaboraciones televisivas podrían por fin subsanar esa deuda que la ha dejado sin su joya de la corona: su casa de Villaviciosa. Como dice el refrán, no hay mal que 100 años dure.