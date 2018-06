María Jesús Ruiz entre lágrimas: “Creo que he sido mala hija”

Su paso por la aventura selvática de Supervivientes no es lo más salvaje que a María Jesús Ruiz le ha tocado vivir. Con los sentimientos a flor de piel, la maniquí se ha sentado junto a Toñi Moreno en ‘Viva la vida’ y no ha podido contener las lágrimas al hablar sobre la relación que a día de hoy mantiene con sus progenitores. En especial con su madre, Juana. “Creo que he sido una mala hija. He sido muy rebelde y siempre he hecho lo que me ha dado la gana. He sido y soy muy visceral. Tomo mis decisiones y no las comparto porque sé que ella me dirá que opina diferente”, ha revelado la jienense.

[La respuesta de Julio Ruz a la madre de María Jesús Ruiz]

Su pasado y presente amoroso no parece ser del gusto de su madre y esto es motivo de disputa entre ambas. Con el fin de calmar las aguas, Toñi ha llamado a Juana y ella ha no ha dudado en sincerarse. “Yo ya he tirado la toalla. Sé que no la puedo cambiar a ella, aunque ella a mi tampoco. Ella no es mala hija, pero sí muy rebelde“, ha comentado con una media sonrisa. Una actitud de la que ha tratado de justificarse la modelo: “No he desaprovechado ningún año de mi vida. Ha habido mucho sufrimiento, pero soy tan optimista…”, ha dicho María Jesús.

Aunque en ningún momento ha nombrado a José María Gil Silgado, sí que ha desvelado la razón por la que su relación sentimental tuvo lugar. “Puede ser que en alguna ocasión haya buscado un padre. Soy una persona con muchos bajones y hoy estoy arriba y mañana abajo. Sé que soy difícil de llevar, no soy fácil”, ha confesado María Jesús. Sin embargo, la estabilidad parece haberla encontrado junto a Julio Ruz, al que conoció cuando tan solo tenía 18 años. “Fue un amor de juventud. Luego él estuvo muy pendiente de mí cuando lo he pasado mal, aunque yo pasaba de él”, ha comentado la maniquí.

Su pasado profesional como actriz también ha vuelto al presente. “En 2013 fue Actriz de novela en Latinoamérica. Estuve en Panamá en el programa de Bailando con las estrellas y fue una experiencia muy bonita. De 10 semanas estuve ocho concursando”, ha dicho María Jesús Ruiz.