Las respuestas más reveladoras del polideluxe de Alejandro Albalá

Este sábado Alejandro Albalá decidió poner todas las cartas sobre la mesa. Pese a que someterse al polígrafo en ‘Sábado Deluxe’ podría influir en su credibilidad, no dudó en enfrentarse cara a cara a las preguntas que desde hace varios meses sobrevolaban sobre sus historias sentimentales y comenzó siendo sincero, tal y como él mismo anunció. Su pasado con Chabelita, su presente con Sofía Suescun, sus amores prohibidos y las posibles traiciones son solo algunos de los asuntos protagonistas que formaron parte del polideluxe y que, sin duda alguna, dieron lugar a respuestas que arrojan luz sobre su vida.

Mientras se desvelaba que Alejandro estaba obsesionado por la fama y la televisión, Albalá reveló que su relación con Sofía nada tiene que ver con los premios millonarios que la gran hermana se ha embolsado en los últimos años. “No quiero estar con Sofía para disfrutar de los 200.000 euros del premio”, confesó. Sin embargo, su relación está rota desde hace más de dos días. “Me ha dejado de coger el teléfono Sofía. Lleva dos días sin contestarme”, comentó Alejandro.

Presa de los celos, según el paparazzi Jordi Martín, Sofía tendría pruebas de las supuestas infidelidades de Alejandro cuando todavía eran pareja y habría decidido poner punto y final a su vínculo. Una información que él niega rotundamente y que se desmintió en su polígrafo hasta tal punto que hizo estallar a Albalá. “Ahora voy a ser yo el que me voy a tener que pensar si quiero algo contigo, has creído más a otra gente que a mi, y lo que no voy a hacer es intentar tener contacto con una persona que desconfía de mí. Me ha dolido mucho, porque parece que ha buscado una excusa para no saber de mí”, dijo Alejandro.

Tras tener un encontronazo con Dulce Lapiedra, la niñera de Chabelita acusó a Albalá de “babosa que se arrastraba y que se aprovechaba de su niña”. Palabras que él desmintió y que el joven trató de aclarar junto a otros rumores. Ni él había tendido una trampa para que grabaran a Chabelita y a Tony en la feria de Jerez ni tampoco tuvo reparo en reconocer que había estado enamorado de la hija de la tonadillera. “A partir de la primera exclusiva de Alberto y Chabelita, empezaron a salir infidelidades de él. Ahora creo que cuando Alberto Isla recupere dinero le dará la patada a Isa”, dijo. Sin embargo, no fueron las únicas declaraciones que quizás tengan una respuesta por parte de Chabelita y es que, según Alejandro, Isa le prohibió llamar a su madre. “Isa me prohibía hablar con mi madre, me decía que si lo hacía me echaba de casa”, confesó Albalá.