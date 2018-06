Cada vez queda menos para la boda de Diego Matamoros y su Chica Estela Grande. Un enlace que está siendo cuidado con mimo y cierto secretismo ya que, tal y como ha contado el propio Diego, su futura esposa y él tienen firmada una exclusiva. El próximo día 13 de julio será un día muy importante para la familia Matamoros-Flores y es que en el enlace podría producirse el reencuentro entre Kiko Matamoros y Mar Flores. El padre y la tía del novio mantienen una disputa desde hace años tras haber tenido una relación profesional en la que el ahora defensor de la audiencia de ‘Sálvame’ era su representante.

“A Mar Flores la cogí del barro y la puse a ganar 300 millones de pesetas”, decía el colaborador en 2014 durante una entrevista de televisión en la que desveló algunos de los episodios menos conocidos de la vida de la modelo. Un hecho que no gustó nada a Mar pese a que prefirió mantener distancia en el conflicto. Ahora ambos podrían enterrar el hacha de guerra, al menos por unas horas, para volver a verse las caras en la boda de Diego, y es que este medio pudo saber de su propia boca que su tía tiene previsto asistir: “Mi tía Mar ha confirmado y dice que está encantada de venir”, decía el joven. La explosiva mezcla que se producirá al unir en un mismo lugar a la hermana de su madre y a su padre es algo que llama mucho la atención de la prensa, un supuesto que Diego describe así: “Es un buen mejunje, como toda mi familia. Hemos tenido muchas movidas, pero es mi boda, es una celebración y creo que será un gran día “.

Mientras que la ‘flor de Usera’ ya ha confirmado a su sobrino que le acompañará en este día tan especial, el que aún no lo ha hecho ha sido su padre. Una asistencia que para Diego Matamoros es muy importante: “Le envié una carta a mi padre y hasta el momento no ha habido respuesta. Estaré encantado que vaya a mi boda, es mi padre y ese será uno de los días más importantes de mi vida. Creo que deberá ir”, confiesa esperanzado, aunque también se pone en la tesitura de que su padre se niegue a acudir: “Si no confirma y no va creo que nos quedaremos un poco en shock. Por el momento tiene hasta el día 13 para confirmar”.

A Makoke ni se la quiere, ni se la espera

La no asistencia del padre del novio podría deberse a la mala relación que existe entre el hijo del colaborador de ‘Sálavame’ y su esposa Makoke. Un enfrentamiento público que ya dura varios años y que, según sus protagonistas, ha deteriorado la relación entre Kiko Matamoros y los hijos de su anterior matrimonio.

“Makoke no está invitada. Es absurdo que vaya a un sitio donde no va a sentirse cómoda, tal y como ella ya ha dicho. Han pasado muchas cosas y creo que es coherente que no vaya”, dice Diego cuando se le pregunta sobre la posible asistencia de la que fuera azafata del Telecupón. La explosiva rubia queda así excluida de la boda de su hijastro, con quien ha mantenido una lucha encarnizada en los platós de televisión. Ahora queda por saber si el implacable Kiko asiste o no a la boda de su hijo, una fecha muy especial para sus protagonistas que esperan con ansias su presencia.