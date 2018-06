Bertín Osborne, indignado con la polémica de su última intervención televisiva: “Es inadmisible que a mi hijo le digan que su padre es racista”

“Yo probablemente hubiera decidido ayudarles, que entren y luego ya vería qué hacer. Lo mismo que ha hecho el presidente Pedro Sánchez”, responde Bertín Osborne a este medio cuando se le pregunta su opinión acerca de los inmigrantes ilegales que hace unos días llegaron a la costa española procedentes de la embarcación Aquarius. La pregunta no es baladí. Hace unas horas unas palabras del cantante sobre la cuestión migratoria le han situado en el ojo del huracán. Racista o fascista son algunos de los insultos que ha recibido a través de las redes sociales desde que su intervención en ‘Los Intocables’ de El Distrito TV comenzase a hacerse viral. En dicho espacio el artista, acompañado del presentador y otros tertulianos, abordó la llegada a España de los 600 inmigrantes que iban a bordo del Aquarius y sus declaraciones han levantado ampollas, pero ¿realmente dijo Bertín Osborne aquello de ‘por qué no van todos los inmigrantes a la mansión de Pablo Iglesias?”. La respuesta es no. El cantante invita a LOOK a ver con detenimiento el programa en el que intervino el pasado lunes y, tal y como él asegura, esa polémica frase es lanzada por otro colaborador.

“Es mentira que yo dijera eso y me toca los cojones tener que dar explicaciones sobre algo que no he dicho”, asegura Bertín Osborne a este digital visiblemente enfadado. Al presentador de ‘Mi casa es la tuya’ le han molestado las fuertes críticas y no descarta tomar medidas legales. “Simplemente con ver la grabación del programa te das cuenta de que eso no lo digo yo, que lo dice una persona que está sentada dos sitios más allá. Lo único que se demuestra con esto es que ni tan siquiera se han visto el vídeo y por ello yo tengo que aguantar que se me ponga de racista y de todo lo peor. He hablado con mis abogados sobre el tema, pero tal y como está todo me ha aconsejado que es mejor pasar”, cuenta el cantante.

Tal ha sido la repercusión que ha tenido su última intervención televisiva que las críticas no solo se han quedado en las redes sociales, sino que han llegado a oídos de su hijo Carlos, de 9 años. “Es inadmisible que a mi hijo un compañero le diga en el colegio que su padre es racista, que se lo ha dicho su padre”, cuenta Bertín muy indignado. De hecho, a pesar de lo que se ha publicado, la postura de Osborne respecto a la tragedia migratoria pasa por regular la situación y las ayudas y así lo dijo en ‘Los Intocables’ donde el presentador declaró: “Lo del Aquarius me parece un drama brutal. Coincidí en un viaje en el Estrecho con una patera y aquello fue un drama. Me parece muy bien que se les ayude y fenomenal que tengamos una actuación humanitaria con todos ellos. Estoy de acuerdo en que hay que ayudarles porque es una tragedia brutal pero sí que es verdad que hay que organizarlo de alguna manera. Si no, se va a vaciar África porque allí no se puede vivir”.

En conversación con LOOK, Osborne reitera esa postura y añade: “Pero, ¿Cómo no los vamos a rescatar? Los pobrecitos que están en el mar muriéndose… Yo lo que digo es que hay que tener en cuenta que hay un 20% de paro y habría que organizarlo de alguna manera porque si no, puede ser un caos. Esto es un drama humano en el que todos estamos implicados y más España, por la situación geográfica que tiene. Por eso creo yo que los líderes políticos tienen que ponerse en contacto con las organizaciones internacionales y así resolver el problema”.

Bertín lamenta que sus palabras finalmente se hayan malinterpretado y su paciencia está a punto de llegar a su límite. Y es que el intérprete de ‘Buenas noches, señora’ está dolido con el escrutinio público al que está siendo expuesto a consecuencia de esta desafortunado confusión. “Para poder hablar hay que hacerlo con decencia y conocimiento de causa”, termina rematando a LOOK el famoso presentador.