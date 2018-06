Se desvela el pasado más doloroso de Sofía Suescun

En los últimos meses Sofía Suescun ha protagonizado muchas horas de televisión y muchas páginas en prensa escrita. Su participación en ‘Supervivientes’ ha provocado que exista un especial interés acerca de su vida más intima, algo normal dado la gran exposición mediática a la que se ha sometido. Si bien es cierto que el gran público conoce de sobra a su madre Maite Galdeano, con la que participó en ‘GH16’, y a su hermano Cristian, que le ha defendido durante estos tres meses de concurso, nada se conocía hasta el momento sobre su padre. Durante su estancia en la isla este medio intentó ponerse en contacto con el progenitor de la superviviente, pero el hermético entorno del navarro hizo imposible conocer algún dato sobre la relación que mantiene con su hija.

Tras regresar de Honduras Sofía Suescun ha querido contar en exclusiva a la revista Lecturas cómo vivió uno de los momentos más duros de su vida, una historia en la que describe un marco familiar poco favorable para un niño. “Dejé de ver a mi padre a los 15 años, fue el día más feliz de mi vida. Conforme iba cumpliendo años no entendía que me hacían ir con una persona que pagaba a mi madre”, contaba la pamplonica que describe el infierno que vivió junto a su padre a consecuencia de sus adicciones: “Mi padre me recogía borracho en el coche. El plan era ir a otro bar a seguir poniéndose más borracho. Yo salía y me tumbaba en un banco a esperar. A veces él salía del bar y se olvidaba de mi, se montaba en el coche y yo tenía que llamarle”. Según Sofía esta dura realidad hizo que naciese en ella un profundo rechazo hacia su padre y por lo que rechazaba pasar los fines de semana con él: “Yo lloraba agarrada a mi madre y el policía me soltaba y me metía en un coche para llevarme con mi padre”.

Otro de los puntos más candentes de esta entrevista ha sido cuando Sofía Suescun ha hablado sobre el supuesto maltrato físico que su padre propinaba a su madre, un asunto que según la joven le ha hecho ser muy poco reticente a la hora de encontrar pareja. “Desconfío de los hombres por lo que me hizo mi padre”, decía la navarra que considera que la estridente personalidad de su madre es consecuencia de todo lo que ha vivido: “Por tener a su lado a la peor persona, mi padre. El maltrato que sufrió desde que la dejó embarazada, todo lo que mi madre ha tenido que sufrir. Ese es el detonante de que ella esté así”, asiente Sofía que pese a lo mucho que dice haber sufrido durante su infancia reconoce sentirse muy feliz por tener una relación tan especial con la mujer que le dio la vida.