¿Con quién ha pasado María Teresa Campos su cumpleaños?

El pesimismo parecía que se había apoderado de la casa de María Teresa Campos. Varias informaciones señalaban que este 18 de junio, día de su 77 cumpleaños, la presentadora había optado por pasar sola esta fecha tan importante. Pese a lo mucho que al clan le gusta festejar los aniversarios de cada uno de sus integrantes -véase la gran fiesta de celebró Alejandra Rubio en el mes de abril- todo parecía apuntar que este año el de Teresa iba a pasar sin pena ni gloria.

Pero no. María Teresa Campos no ha estado sola. Aunque sus hijas no han acompañado a su madre en este día, LOOK ha podido conocer cuál ha sido el plan de la que fue reina de las mañanas en su cumpleaños. Este medio ha contactado tanto con Terelu como con Carmen Borrego para saber si habían preparado alguna reunión especial por el aniversario de su madre, una pregunta a la que ambas han contestado con un contundente “no”. El trabajo ha sido la principal causa por la que no han celebrado en familia esta fecha, y es que ambas tenían compromisos profesionales.

¿Ha estado sola María Teresa?

Meli Camacho, amiga íntima de la que fuera reina de las mañanas, ha desvelado a este digital que se ha reunido con su amiga para celebrar el aniversario. “Teresa está genial. Está muy contenta. Hemos tenido una comida íntima”, decía la periodista destacando que pese a que hace unos días mamá Campos no tenía ánimos para fiestas, parece que cumplir un año más le ha sentado bien. “Hay momentos en los que parece que todo se cierra, pero de repente surge algo que te devuelve la fuerza. Teresa es muy grande, ella es como el ave Fénix y resurgirá de sus cenizas“, decía su amiga refiriéndose al frenazo profesional que la presentadora vive tras la cancelación de su último programa de plató, ‘Qué tiempo tan feliz’, y a los graves problemas de salud que ha vivido desde mayo del pasado año.

Sin sus hijas, pero rodeada de sus amigas más incondicionales y su pareja Edmundo Arrocet, María Teresa Campos ha soplado las velas de su último cumpleaños. Una fiesta en la que seguramente haya hecho repaso del complicado año que ha superado pese a la adversidad.