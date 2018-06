“La alegría hay que defenderla como un derecho”, decía Irene Montero al comienzo de su entrevista este domingo. Paradojas de la vida, lo recuerda en una de las semanas más tristes de su existencia, después de que hace tan solo seis días tuviera que despedirse de su progenitor para siempre. Pese a no estar viviendo su mejor momento, la portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados no ha dudado en sentarse junto a Risto Mejide en ‘El Chester‘. Eso sí, con los sentimientos a flor de piel.

Tras explicar el origen de sus inquietudes políticas, las cuales comenzaron cuando era delegada en el colegio, la pareja de Pablo Iglesias ha echado la vista atrás a su pasado para relatar detalles de su padre, Clemente. “Mi padre tuvo sus experiencias políticas en la juventud, tenía mucha conciencia del esfuerzo, salió muy pronto de Ávila y tuvo que ponerse a trabajar muy pronto. Ha visto a su madre y a su padre currar muchísimo”, ha comentado Irene. Aunque, sin duda alguna, el momento más emocionante ha llegado cuando su primo, Daniel Zazo, ha revelado anécdotas familiares que han provocado que Montero rompiera a llorar. Una imagen inédita hasta entonces frente a las cámaras.

Pero, ¿cómo se tomaron sus padres que a los 16 años se afiliara a las Juventudes Comunistas? “Honor y gloria a mi madre y mi padre que me han aguantado y lo han respetado. Imagínate a una niña que no tiene ningún problema en dar su opinión o en decir lo que le plazca a quien sea… Pues hubo veces que mi madre tuvo que poner cara de ‘ay, la niña’“, ha confesado Irene. Una etapa maternal de la que en estos momentos está siendo protagonista ella misma, pues está embarazada de mellizos junto a su pareja, Pablo Iglesias.

Aunque todavía ni ella ni el político tienen claros los planes cuando se conviertan en padres, ambos desean acogerse a la baja maternal. “No lo tenemos decidido del todo, pero probablemente viniendo dos haya que estar un momento en el que estemos los dos. También depende de cómo yo de a luz. Preferiría que fuese natural, pero es temprano para saber eso“, ha comentado Irene.

Pese a que la pareja está feliz con su próxima paternidad, lo cierto es que han tenido alguna disputa con los nombres de los pequeños e incluso con los apellidos. “Pablo y yo tuvimos un pequeño conato para elegir los nombres de los bebés. Al final, decidimos por sorteo quién pondría los nombres y quién el primer apellido, y a mi me tocan los nombres”, ha dicho Irene Montero.

Irene Montero contra la gestación subrogada

Sin embargo, su momento más tenso durante la entrevista ha llegado al hablar sobre la gestación subrogada. “La mayoría de las veces se convierte en granjas de mujeres que tienen pocos recursos y encuentran en esto una forma y que tiene riesgos y momentos difíciles, puede tener complicaciones. Creo que los úteros no se pueden vender. Hay que facilitar otras alternativas”, ha dicho Irene manifestándose en contra de esta práctica. Minutos después ha llegado el testimonio de Sonia, una madre de dos niñas por gestación subrogada que estaba a favor de ella.

“Un cáncer me robó la fertilidad, y era la única alternativa para ser madre. Las personas que hemos pasado por un cáncer no somos aptas para adoptar. Ha sido la experiencia más espectacular de mi vida”, comentaba Sonia. Un testimonio con el que Irene ha empatizado, pero que no ha logrado cambiar de opinión a Irene.