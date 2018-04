Cuando Hugo Paz pisó hace 18 días la isla de Cayos Cochinos no esperaba que aquella chica con la compartió su vida en el pasado – Sofía Suescun – se convertiría en el mayor azote de su concurso. Tampoco que su único aliento sería pensar en la persona que ocupa su corazón desde hace ocho meses y de la que, para sorpresa de todos, habló este martes. “Me acuerdo mucho de ella. Me da tranquilidad. Llevamos quedando desde septiembre y tiene dos dedos de frente. Es anónima” , dijo el gaditano. Sin embargo, no desveló ningún detalle más que pudiera apuntar a nadie de su entorno, pero ha sido precisamente alguien de su familia quien ha confesado a LOOK tres detalles clave que sitúan a una joven en la vida de este concursante de ‘Supervivientes’ que en un tiempo récord se ha convertido en uno de los más mediáticos del concurso. “Se llama Mel, es una bailarina malagueña y a mi me la presentó hace tiempo. Me pareció agradable”, comenta a este digital Marta Paz, hermana del que fuera también tronista de ‘Mujeres Hombres y Viceversa’.

Aunque para Marta esta relación sentimental aún está camino de oficiliarse, es consciente de la importancia que poseen las palabras de Hugo, pues, según él, la añora cada día. Pero, ¿quién es ella?, ¿qué opina de la tensión que él y Sofía mantienen? y, sobre todo, ¿le hacen desconfiar los supuestos escarceos de Sofía y Hugo durante la evacuación? Según ha podido saber este medio, Melania es una joven de 30 años que, pese a haber nacido en la Costa del Sol, vive a caballo entre su tierra y Madrid. Fue, de hecho, hace tan solo unos días cuando decidió hacer las maletas para abandonar la capital y adentrarse en un nuevo proyecto profesional como bailarina en el Teatro de Marbella durante seis meses.

Segura de sí misma, Mel trata de mostrarlo en cada una de sus publicaciones de redes sociales en las que, por cierto, suele ser reflexiva. “Olvídate de los que no aportan y quiere a esos que te cuidan con simples detalles”, escribe. Sin embargo, se muestra reticente a hacer declaraciones a este digital sobre la relación sentimental que mantiene con Hugo y prefiere seguir instalada en esa discreción que hasta ahora le ha acompañado: “Gracias por contactar conmigo, pero me quiero mantener al margen de todo esto”. Tampoco quiere pronunciarse sobre la desconfianza de la que el propio Hugo se hizo eco en una conversación con su compañera Melissa. “Lo hemos pasado muy mal porque yo me venía, porque decía que me iba a liar con Sofía seguro… y ella lloraba. Me dio mucha pena”, comentó el joven en la isla.



De momento, se desconoce cuál será el futuro en común de ambos, pero tal y como confirma el entorno de Hugo Paz, retomarán contacto cuando el gaditano esté fuera de la aventura selvática de Supervivientes. “Sé que él está contento y por lo que decía él se volverán a ver cuando él salga del concurso”, explica Marta. Un sino que se podría ver ensombrecido de ser cierto el encuentro sexual que supuestamente mantuvo con Sofía Suescun, aunque ellos lo negaran durante la gala de este jueves entre carcajadas y sonrisas pícaras.