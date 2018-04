Fernando Marcos, intimidado por la comunidad gitana: las amenazas e insultos que ha recibido tras su paso por ‘Supervivientes’

El regreso de Fernando Marcos de la isla de ‘Supervivientes’ está siendo más difícil de lo que el creía. Tras permanecer en el concurso casi un mes, el novio de Mayte Zaldívar se ha topado de frente con decenas de insultos, acusaciones y amenazas. Un asunto que preocupa, y mucho, al empresario hostelero. El paso de Marcos por el reality parece no haber gustado a una parte del público, que lo expulsó de la isla en su primera nominación. Un argumento que no justifica en absoluto la reacción de algunos de sus detractores.

“Me alegra que estés fuera del concurso. Si yo estuviera dentro te hubiera partido la boca por racista. Maricona, te lo digo en tu cara. Soy de Ceuta”, “Qué alegría más grande ver que has sido el primer expulsado de ‘Supervivientes’. La que te espera a la vuelta…Hasta Mila Ximénez te ha retratado. Se ve que te gustan los vicios caros y malos para la salud” o “¡Racista! Los gitanos te hemos echado de la isla. No te quiere nadie en España”, son algunas de las ‘lindezas’ que algunos usuarios de Instagram han dedicado a Fernando Marcos. LOOK se ha puesto en contacto con el concursante para conocer cuál es su postura ante este tema, un asunto por el que reconoce no estar pasándolo bien. “Se están diciendo barbaridades de mí. He eliminado muchos comentarios porque me resulta muy desagradable”, dice la pareja de Mayte Zaldívar y añade: “Hay muchos comentarios que viene de parte de la comunidad gitana, se nota por los apellidos y porque en sus perfiles especifican que son de esta etnia. Estos en concreto son especialmente agresivos e imagino que vendrán por parte de los seguidores de Saray“. Fernando Marcos reitera en todo momento que esta acusación carece totalmente de fundamento y asegura que en ningún momento profirió hacia su compañera Saray gestos que denotasen racismo. “Reto a que la organización busque entre los brutos y emita algún vídeo en el que yo actúe de manera racista. Es todo una gran mentira”, justifica el empresario.

“Voy a tener que tomar medidas legales contra Gustavo y Mila”

Lo cierto es que desde que Fernando Marcos pisó Honduras los comentarios sobre la “difícil” personalidad del empresario hostelero no han cesado. Fue Mila Ximénez la primera que se posicionó como ‘enemiga’ del concursante desde su silla de ‘Sálvame’, un lugar que la colaboradora ha aprovechado para cuestionar el comportamiento de Fernando en la isla desde el primer día. “Fernando es el gran desconocido para todos. No me cae bien Fernando. Me cae mal. Mayte sabe por qué. No he vuelto a ir nunca a casa de Mayte porque no quiero verlo. No me gusta por un compartimiento que tuvo con ambas”, decía la periodista.

Algo parecido ha hecho el también colaborador de ‘Sálvame’ Gustavo González, quien confesó haber tenido una mala experiencia con Fernando. “Yo ya dije el otro día que a mí Fernando no me gusta. Le conozco porque yo hice un trabajo de investigación en Ceuta y la verdad es que lo pasamos bastante mal el equipo que nos desplazamos allí. Vimos la cara de Fernando. Él puso todos los problemas del mundo para que no supiésemos cómo era su vida. Nos localizó. Nos hicieron un seguimiento bastante desagradable y llamaba constantemente a mi teléfono para hacerme saber que sabía dónde estaba”, aseguraba el paparazzi.

Ante estas declaraciones Fernando considera que esta campaña que se ha hecho contra él fuera de ‘Supervivientes’ le ha afectado en el concurso, un asunto que no quiere dejar pasar dado que ve vulnerada su imagen pública. “Voy a tener que tomar medidas legales contra Gustavo González y Mila Ximénez. No comprendo que se deje caer que soy un maltratador o que he acosado a alguien. Son asuntos muy delicados que hacen muchísimo daño”, comenta el primer expulsado de de los Cayos Cochinos.

Ya fuera de la isla y con su pareja recién llegada a España, Fernando Marcos se tomará su tiempo para poner en su sitio las diversas cuestiones que le han rodeado fuera durante su participación en el concurso. Acusaciones y amenazas que de alguna manera han enturbiado su experiencia en el reality de supervivencia.