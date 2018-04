Del lío de cama entre Hugo y Sofía a la repentina evacuación de Raquel Mosquera: Así ha sido la última gala de ‘Supervivientes’

La aventura en ‘Supervivientes’ continúa. Los concursantes siguen su periplo en los Cayos Cochinos e intentan prevalecer inmunes a las adversidades que el paraíso hondureño les presenta. En la última gala de expulsión el público decidió que Isabel Castell debía abandonar la isla, un hecho que la economista encajó con pena y deportividad a partes iguales.

Más allá de los trámites propios que acontecen cada jueves en el programa -la prueba de líder y las nominaciones- la gala ha estado repleta de grandes momentos. Situaciones límite, secretos que se desvelan y problemas de convivencia que desgranamos a continuación:

Raquel Mosquera evacuada de la isla por problemas de salud

Un gran susto es lo que se ha llevado la peluquera en las últimas horas. Raquel Mosquera ha tenido que ser evacuada de la isla para pasar a disposición médica, un hecho que ha sido consecuencia de una gran bajada de tensión. Tras ser estabilizada por el personal del programa, la madrileña ha querido comunicar su mejoría en directo. “Estoy bien. Flojita, pero bien”, confesaba Raquel, que además ha querido agradecer la atención de la organización: “Quiero resaltar el buen trato que he recibido en todo momento por todo el personal que me ha atendido. Gracias de corazón”.

Sonriente en todo momento, la viuda de Pedro Carrasco ha manifestado su pena al no poder jugar las pruebas que se disputaban en la última gala.”Me da mucha pena no poder estar con mis compañeros. Yo ya he dicho a dirección que quiero hacer la prueba de líder, pero lo dejo en vuestras manos“, decía Raquel Mosquera a Jorge Javier Vázquez. Finalmente la dirección de ‘Supervivientes’ ha estimado que la concursante no jugara las pruebas de líder, un hecho que a su vez la ha blindado esta semana frente a las nominaciones.

El ‘encuentro sexual’ de Hugo y Sofía según sus protagonistas

Uno de los temas que ha estado sobrevolando en ‘Supervivientes’ durante los últimos días ha sido el supuesto encuentro sexual que han protagonizado Sofía Suescun y Hugo Paz. Fue la ya expulsada Mayte Zaldívar y el maestro Joao quienes hicieron sonar todas las alarmas respecto al posible acercamiento carnal entre la ganadora de ‘GH16’ y su exnovio. Un contacto sexual que se produjo, según estos testimonios, el día que la organización reubicó a los concursantes a consecuencias de la tormenta que asoló los Cayos Cochinos.

Con una pícara sonrisa dibujada en la cara y sin poder aguantar alguna que otra carcajada al ver el vídeo donde Mayte explicaba lo que escuchó en la ‘noche de autos’, Sofía Suescun y Hugo han dado su versión de los hechos. “Moví la cama porque Francisco roncaba y parecía que cuando yo me movía él paraba un poco. Pero de todos modos me hace mucha gracia ver este vídeo”, decía la ex gran hermana. Mientras tanto Hugo, que tampoco perdió la sonrisa, también quiso avalar la versión de su ex: “Francisco me despertó como diez veces”. Intentando zanjar el tema, sin éxito, lo cierto es que los dos concursantes empiezan a dar muestras de que entre ellos está floreciendo el don de la cordialidad . Una postura que en las próximas semanas podría derivar en algo más.

Todos contra Francisco

Si repasamos la última gala de ‘Supervivientes’ no nos podemos olvidar de Francisco, quien sin lugar a dudas se ha convertido en el concursante que más horas de televisión está copando fuera de la isla. Pese al buen comienzo que el artista tuvo en la isla, parece que ahora sus apoyos de allí están renunciado a permanecer a su lado mucho más tiempo. Esto es lo que ha sucedido con Isabel Castell, quien ha esbozado el siguiente comentario contra el que consideró -semanas atrás-su “padre” en ‘Supervivientes’: “Si me voy yo esta semana os pido que le pongáis en su sitio”, decía Isabel Castell al resto de sus compañeros.

Algo similar le está sucediendo a Alberto Isla, que reconoce que el fuerte carácter de Francisco no facilita para nada la concordia en el concurso. “No es que me haya defraudado, pero sí es cierto que en la última semana convivir con él ha sido muy difícil”, decía el chico de Chabelita Pantoja. Una opinión a la que se suma su también compañera de grupo Romina Malaespina y Sergio Carvajal. Parece que Francisco no solo tendrá que arreglar muchas fuera de ‘Supervivientes’, sino que además se podría estar forjando una guerra alrededor de él en el propio concurso.¿Aguantará la presión el valenciano? Esperaremos para comprobarlo.