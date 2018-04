Hay amores que no mueren, solo cambian de lugar en la memoria. Y parece que eso es lo que le está sucediendo a Alba Carrillo con Feliciano López. A pesar de haber rehecho sus vidas tras una relación con más tormentas que días soleados, la modelo no desaprovecha cada ocasión que tiene para lanzarle un mensaje velado a su exmarido, con el que todavía tiene cuentas judiciales pendientes.

Esta vez la modelo ha criticado públicamente la actitud de Alberto, un tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, que supuestamente dejó mal a su novia en la última gala de ‘Supervivientes: en tierra de nadie’. Alba ha hecho una storie con su cara de fondo y el mensaje: “Otra vez se confirma. El deporte no da valores si no los tienes. El otro día dejó mal a su novia en #Entierradenadie6 y hoy demuestra en @myhtv que no tiene vergüenza. Tomadura de pelo a todos. Adiós, @albert_iceman”.

Por supuesto, no hace falta decir dónde se escondía el dardito a Feliciano. Y es que Alberto comparte con el tenista su dedicación al mundo del deporte. El tronista es saltador de pértiga y ha sido campeón de España ni más ni menos que siete veces. Por muchos años que pasen, hay cosas que a Alba Carrillo le siguen doliendo y aprovecha cualquier circunstancia favorable para dejarlo bien claro.

En la actualidad, la maniquí es feliz junto a David Vallespín, mientras que Feliciano se ha enamorado perdidamente de la joven Sandra Gago, junto a quien ya se deja ver sin problema y sin esconder su amor.