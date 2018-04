Hugo destapa el ‘escarceo amoroso’ de Sofía Suescun con un futbolista del Real Madrid

No se dieron nombres, pero las palabras de Hugo Paz parecen coger más fuerza que nunca. El concursante de ‘Supervivientes’ ha vuelto a airear el supuesto ‘escarceo’ amoroso que su exnovia Sofía Suescun tuvo con un conocido jugador de fútbol.

“Yo tuve una conversación telefónica y a mí ella me dijo que tuvo una relación con un jugador profesional del Real Madrid estando con Alejandro Albalá”, dijo el gaditano durante una visita que hizo al programa ‘Sálvame’ antes de incorporarse al concurso de supervivencia. En ese momento todas la miradas se dirigieron hacia un nombre, Marco Asensio, centrocampista del club blanco. Pese a que jamás se hizo oficial este acercamiento entre la ganadora de ‘GH16’ y el futbolista, lo cierto es que a consecuencia de los acontecimientos que se desarrollan en torno a Sofía en la isla hondureña -donde la expareja mantiene una pelea encarnizada- el tema ha vuelto a estar vigente. De hecho, Hugo no ha dudado en utilizarlo en alguna ocasión recientemente. En esa lucha dialéctica que mantiene día sí y día también con su ex, resulta un buen ataque hacer referencia a ese supuesto escarceo de Sofía con Marco Asensio que ya se rumoreó antes de que la de Pamplona viajara a Honduras, pero que estos días toma más fuerza que nunca.

A estos comentarios de Hugo, se unen los declarados a Sergio Carvajal. “Mi hija debería estar con un famoso o un futbolista. Alguien que la mantenga. Eso es lo que la inculca la madre en casa”, contaba Hugo a su compañero. Unas declaraciones que, de ser ciertas, convertirían a Marco Asensio en el hombre perfecto para Sofía, según las pretensiones de Maite Galdeano. Un estilo de chico que queda muy lejos de las recientes conquistas amorosas de la pamplonica.

¿Serán ciertos los rumores de un supuesto romance entre la ex gran hermana y el jugador del Real Madrid?, ¿Habría sido infiel a su expareja Alejandro Albalá?. Muchos son los interrogantes que se ciernen sobre Sofía Suescun mientras que la joven continúa avanzando en el concurso de superviviencia más exitoso de la televisión.