Excesos y despilfarro: Alberto Isla cuenta cómo fue su etapa más oscura

La última entrega de ‘Supervivientes: Tierra de nadie’ ha dejado una de las declaraciones más inesperadas de la edición. Esta confesión, que ha dejado a todos patidifusos, ha venido dada de la mano de Alberto Isla quien ha querido contar a sus compañeros más allegados de la isla cómo afrontó la que seguramente sea la etapa más sórdida y descontrolada de su vida. Los hechos se remontan a 2014, cuando el gaditano rompió su relación Chabelita Pantoja. Un momento de estallido mediático en el que Alberto perdió de alguna manera el control de la situación.

“Yo cuando amigos míos me decían que no tenían dinero para salir un fin de semana les decía ‘¿Cómo que no tienes dinero para salir? Toma, mil euros’“, comenzaba diciendo Alberto a Isabel y a Francisco, que mostraban cara de asombro. El padre del hijo de Chabelita se dispuso entonces a ahondar en cómo vivió su salto a la popularidad, una fama que le reportó una gran suma de dinero con la que cometió muchos errores. “Yo llegaba a Versace y me compraba las camisetas más feas que había, pero siempre y cuando fuesen las más caras”, decía Isla y añadía: “Cogía e iba tirando dinero en el coche”. Una vida plagada de lujos absurdos y excentricidades en la que reconoce haber gastado unos 300.000 euros en poco más de seis meses. Un hecho del que ahora dice estar muy arrepentido.

La boda con Techi, uno de sus mayores errores

Además de comentar lo convulso que fue su despertar en los medios de comunicación, Alberto Isla recordó cómo se gestó uno de los acontecimientos que marcaron su historia con Chabelita. Ni más ni menos que su boda con Techi, la exnovia del ahora su cuñado Kiko Rivera. Este enlace suscitó todo tipo de comentarios en aquel momento, ya que como era de esperar nadie vio creíble que el amor surgiera de manera espontánea entre las dos exparejas de los hijos de Isabel Pantoja.“Yo estaba despechado después de lo de Isa y ella -Techi- me decía que le comprara un bolso de Louis Voitton y se lo compraba. Un día me dijo de casarnos y nos casamos”, relata Alberto Isla, que ha evitado hablar más sobre su exmujer.

Este descontrol de vida terminó acarreando a Alberto problemas de salud, por lo que tuvo que ser intervenido según cuenta el superviviente. “Me quedé sin amigos. Me operaron y al hospital no fue a verme nadie”, cuenta el novio de la hija de la tonadillera. Lejos de flagelarse, el novio de Chabelita reconoce que de ese gran error ahora sustrae una valiosa enseñanza. Un aprendizaje que podría aplicar próximamente si al final se alza con el premio de ‘Supervivientes 2018’.