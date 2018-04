Se destapa la caja de los truenos. La llegada de Hugo Paz a la isla de ‘Supervivientes’ ha supuesto todo un vendaval de emociones para Sofía Suescun. Un reencuentro con su expareja que derrotó momentáneamente a la pamplonica. “Estoy flipando… Esto es una broma. Todo me pasa a mí”, decía la joven deshecha en lágrimas.

Pero ya pasó. A partir de ese momento Sofía Suescun se mostró implacable con su exnovio. Una vehemencia que está siendo muy criticada a consecuencia de la dureza de las palabras con las que la joven se dirige a Hugo. En medio de una discusión, el gaditano llegó a espetar a Sofía que, durante su relación con Alejandro Albalá, esta le había enviado una serie de mensajes que pondrían en tela de juicio el amor que sentía por el ex de Chabelita Pantoja. Atendiendo a este comentario, que parece haber quedado en agua de borrajas, LOOK se ha puesto en contacto con Marta Paz, hermana del superviviente, quien nos ha desvelado algunos de los detalles más desconocidos sobre esos supuestos mensajes. “Sí, es verdad. A mí mi hermano me lo contó. Le escribió en varias ocasiones”, cuenta Marta y añade: “En los mensajes decía que se acordaba mucho de mi hermano y que nunca iba a enamorarse tanto de alguien como lo hizo de él. Ella estaba muy enamorada de Hugo y se querían mucho, pero mi hermano cometió un error y ella no lo perdonó”.

Estas declaraciones no deben de sentar muy bien a Alejandro Albalá quien, pese a haber roto con la Gran Hermana durante su visita a los Cayos Cochinos, se muestra muy crispado con los comentarios que cuestionan su relación con Sofía. Obviando de alguna forma lo ocurrido, la pamplonica se empeña en enviar gestos de cariño al exmarido de Chabelita en cada gala. Unos detalles que no han logrado apagar los rumores que apuntan a que la ruptura está más que superada. Fue Maite Zaldívar la que reveló que Sofía había mantenido relaciones sexuales en la isla de ‘Supervivientes’ durante la reubicación a consecuencia del temporal, un encuentro que podría tener a Hugo Paz como protagonista. “Tanto a mí como a mis padres no nos gustaría que eso hubiera pasado. Y más después de cómo se ha comportado ella”, dice Marta al comentar el supuesto de que su hermano haya mantenido relaciones íntimas con Suescun. De resultar cierta esta información, queda suspendida en el aire la idea de una posible reconciliación entre ambos, un paso que no haría mucha gracia a la familia del gaditano.

La opinión de la familia de Hugo ante los insultos de Sofía

Desde que Hugo se tiró del helicóptero Sofía Suescun no cesó de arremeter duramente contra él. Insultos y gestos poco adecuados han sido la tónica general de esta relación, que parece aparentemente irreparable. “¡Pedazo de gilipollas, muerto de hambre!” o “Me la pegaste una tras otra por tu ansiedad de follar”, son algunas de las lindezas que la de Pamplona dedica a su ex. Unas palabras que, en ocasiones, han ido acompañadas de manotazos y gestos desafortunados.

“Mi hermano se equivocó con lo que hizo y yo me disgusté mucho cuando rompieron, pero el tiempo ha pasado y la actitud de Sofía no es para nada la correcta”, dice Marta Paz y añade: “Yo creo que en este caso la organización tenía que tomar partido. Si mi hermano hubiera hecho lo mismo contra una mujer o tan solo la mitad, como es lógico, ya habrían tenido represalias”. La hermana del extronista de ‘Myhyv’ confiesa que durante la relación de Hugo con Sofía ambas tuvieron bastante contacto, un trato cordial que podría tornar en conflicto si se hacen reales los augurios de reconciliación.