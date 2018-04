Desvelamos la conversación de Rafa Nadal con Alfred y Amaia

Muy ilusionado. Así es cómo se ha mostrado Rafa Nadal ante la visita de Alfred y Amaia al Barcelona Open Banc Sabadell, el tradicional Trofeo Conde de Godó. Por fin el número 1 del mundo ha conocido a los triunfitos. Un encuentro muy especial para los tres en el que no han cesado de compartir confidencias.

El tenista no ha tenido reparos en reconocer que se considera fiel seguidor de Alfred y Amaia, un fanatismo que le ha llevado a ver cada una de las galas de la edición. “Teníamos muchas ganas de conocerte”, decía el catalán, a lo que Rafa contestó: “Yo también, de verdad, porque os he seguido. No me he perdido ni una de vuestras galas. De hecho, estuve a punto de ir a la academia“. Una respuesta con la que Amaia ponía cara de asombro. “Estuve a punto de venir a la academia, pero no pudo ser porque tuve una lesión y me fue imposible acudir”, explicaba Rafa Nadal. Además, el campeón del mundo ha contado que acudió al último concierto que los chicos de ‘OT’ dieron en Madrid, una oportunidad que quiso aprovechar para conocerlos en persona pero que finalmente no pudo ser.

Muy naturales y relajados, la pareja ha continuado charlando con el tenista durante unos minutos. Un tiempo que Rafa ha aprovechado para preguntarles cómo llevan el trajín mediático al que están expuestos desde su salida del concurso. “Muy bien, trabajando mucho, de un lado para otro. No paramos de viajar”, decía Alfred que además aprovechó para contarle cómo está siendo la preparación de cara a Eurovisión.”Tenemos que estar allí antes del día 12. Hay muchos ensayos”, decía el cantante, a lo que Rafa -muy sonriente- ha contestado: “Estará ya más que ensayado”.

Una reunión amena donde los representantes de España en Eurovisión han podido conocer a uno de los grandes ídolos nacionales. A ver si con suerte ambos juegan igual de bien sus cartas en el concurso europeo de la canción que Rafa en la pista de tenis.