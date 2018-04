¿Qué famosa cantante se ha casado por sorpresa?

Este ha sido uno de los fines de semana con más acontecimiento sociales de lo que va de año. Además del bautizo de Carlota, la hija pequeña de Kiko Rivera e Irene Rosales, y la boda de Alejandra Romero, duquesa de Suárez y Pedro de Armas, ha habido otro que ha conseguido pasar desapercibido. Pues mientras que todo el mundo tenía previstas estas ceremonias, una famosa cantante ha decidido sumarse a la tendencia de las bodas ‘secretas’.

El pasado domingo 22, tan solo un día después de celebrar su 40 cumpleaños, Diana Navarro se vestía de blanco y daba el “sí, quiero” a su pareja, Rafael, en una discreta ceremonia que hemos conocido gracias a Nuria Fergó. La cantante, gran amiga de la autora de ‘Sola’ desvelaba la boda al compartir en su cuenta de Instagram el look que había elegido para la cita. “Hoy es un día muy especial!! La boda de mi amiga @oficialdiananavarro. Ha sido una de las ceremonias más emocionantes que he vivido. ¡Cómo me he emocionado! ¡Aquí os dejo unas fotos con mis amigos! ¡Toca disfrutar!”, escribía la malagueña, que apostó por un vestido asimétrico en color rojo.

La ceremonia, según cuenta Vanitatis, tuvo lugar en el hotel AC Málaga Palacio, ubicado en el centro de la ciudad andaluza, del que Diana salió cogida de la mano de su padre, que ejercía de padrino. El convite tuvo lugar en uno de los espacios más demandados por los novios malagueños, la antigua Tabacalera, que hoy ejerce de Museo Automovilístico de la Moda.

💓Hoy ha sido un día precioso. Nuestros amigos Diana y Rafa se han dado el Sí Quiero.

Os deseamos una vida juntos llenos de felicidad querida @Diana_Navarro. ¡Felicidades pic.twitter.com/gPYwuu4dmq — ACHotelMálagaPalacio (@ACMalagaPalacio) 22 de abril de 2018

En cuanto a su vestido, Diana apostó por un diseño de corte princesa, confeccionado en tul, escote palabra de honor y una larguísima cola. El toque de color lo ponía el ramo, de color verde.