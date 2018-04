Belén Esteban celebra por todo lo alto su victoria ante Toño Sanchís

La semana pasada Belén Esteban anunciaba que había ganado el juicio definitivo a Toño Sanchís. Después de dos años y medio de tensos litigios y de duras acusaciones televisivas, la de Paracuellos se mostraba pletórica en sus primeras declaraciones y uno de sus planes más inminentes era el de celebrar una gran fiesta, la ‘Toñomanía’, como ella misma la bautizó, donde festejaría que por fin la justicia le ha dado la razón y que va a recuperar los 600.000 euros que su representante le debe. LOOK ha podido saber que ya hay fecha y lugar para dicha celebración. Será el próximo 23 de mayo, en la sala Teatro Kapital y se espera que asistan unos 400 invitados.

La fecha y el lugar no han sido elegidos al azar. Belén no quiere que falte nadie. Ha invitado a todos los compañeros de trabajo, a sus amigos, a su familia, a sus gestores y abogados… A todo el mundo que ha estado junto a ella durante todos los meses que ha durado el proceso. Entre todos los invitados algunos son imprescindibles para ella. Jorge Javier Vázquez es uno de ellos.

Ya anunció Belén que quería que el presentador estuviera presente y para eso la fiesta tenía que celebrarse un miércoles, el día más despejado de la agenda de Jorge Javier. “La voy a hacer un miércoles para que puedas venir”, le decía la ex de Jesulín al presentador. Este no pudo más que sonreír y confirmar que no se la perdería. Y es que fue precisamente el propio Jorge Javier quien en su día le dio la idea a Belén de celebrar esa gran fiesta aunque, eso sí. Él se refería a algo más discreto y, sobre todo, más significativo. De hecho, él mismo le dijo que cuando le quitaran la casa a Toño debería celebrar allí la victoria. Ya se sabe que Jorge no da puntada sin hilo.

Finalmente, Belén solo ha hecho caso al presentador en lo de la fiesta. El lugar que ha escogido no será la casa de Toño, no, sino la sala Teatro Kapital de Madrid. Un lugar que Belén no es la primera vez que elige porque fue precisamente aquí donde Andrea Janeiro celebró su mayoría de edad y donde la propia Belén ha festejado varios de sus últimos cumpleaños.

Otro ‘imprescindible’

Otra de las invitadas que ha influido en que Belén haya fijado su gran fiesta este 23 de mayo es María Patiño. La presentadora trabaja todos los fines de semana en su programa ‘Socialité’ y, de celebrarse la fiesta un viernes o un sábado, ella no habría podido acudir. Para Belén, María es imprescindible. Su compañera se ha dejado la piel defendiéndola y es una de las que más la ha ayudado durante este largo proceso. El resto de compañeros también están invitados a la fiesta y se espera que no falte ninguno de ellos. La Toñomanía promete.