Aurah Ruiz y el hijo de Jesé abandonan el hospital para trasladarse a Canarias

Tras 10 duros meses de hospitalización, Aurah Ruiz y su hijo abandonan el centro madrileño de La Paz. Pese a que la expretendienta de ‘Myhyv’ es muy dada a publicar a través de sus redes sociales cada uno de sus movimientos, en esta ocasión ha optado por guardar silencio y dar a conocer la noticia casi tres días después, un hecho que ha justificado en su perfil de Instagram. El pasado 20 de abril Nyan, hijo menor de Jesé Rodríguez, y su madre Aurah abandonaron el hospital donde el pequeño ha permanecido ingresado, un hecho que podría ser el momento más feliz para la joven, sino fuera porque no se trata de un alta.

El bebé ha sido trasladado a un hospital de Canarias, tierra de Aurah, para así estar más cerca de su familia. “No fue un alta. Fue un traslado. Ya no podíamos aguantar más la situación”, escribía la joven en Instagram y explicaba que necesitaba tener cerca a sus seres queridos para continuar con el proceso de recuperación de su bebé. La extronista confiesa haberlo pasado muy mal en este traslado, ya que tuvo que estar separada de su pequeño durante ocho horas debido a que no pudo viajar con él. En su llegada a Canarias tan solo la esperaba una amiga íntima, dado que era la única que conocía la noticia.

Tras ser operado en Madrid recientemente, Nyan continuará su tratamiento en la isla de su madre, una decisión que ha tomado la propia Aurah y tras la cual no ha dudado en agradecer el trato recibido en el anterior hospital. “No tengo palabras para agradecer el trato que hemos tenido en este hospital. Muchas gracias por todo”, decía la joven.

Hasta el momento, Jesé Rodríguez no se ha pronunciado al respecto de este traslado. Hace pocas semanas el futbolista se encontró con su hijo, un acercamiento que causó una trifulca con Aurah Ruiz, ya que el futbolista acudió al hospital junto a dos personas que no eran del agrado de su expareja. Todo ello propició un altercado en el que tuvo que intervenir la propia seguridad del hospital.