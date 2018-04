El motivo por el que el matrimonio de Chabelita y Alberto Isla se podría tambalear

La relación sentimental de Alberto Isla y Chabelita parecía ir viento en popa hasta este sábado. Una supuesta infidelidad por parte de la hija de la tonadillera podría incluso provocar que su futuro matrimonio no tenga lugar, pues según aseguró el paparazzi, Gustavo González, en el plató de ‘Sábado Deluxe’ Chabelita habría estado con un íntimo amigo de su hermano Kiko Rivera antes de viajar a Honduras para ver a su chico. “Chabelita ha pernoctado con un chico antes de viajar a Honduras y hay pruebas. Cuando venga España Alberto ya no se casa”, reveló.

[Isabel Pantoja aparece (por sorpresa) en el convite del bautizo de Carlota]

Una noticia que confirmó también el propio Alejandro Albalá: “Yo he visto un vídeo, pero no lo tengo. A mí me lo enseñó un colega que lo grabó, pero evidentemente no me lo pasó porque sabía que lo que podría pasar. Esto ocurrió una semana antes de entrar Alberto al reality“. Palabras que no debieron sentar nada bien a Chabelita, a tenor del tweet que la joven publicó durante la emisión del programa: “Eres patético hijo mío. Olvídate de mí”.

[La surrealista boda de Isa Pantoja y Alberto Isla en Supervivientes]

Pese a que varios colaboradores parecían manejar información sobre este asunto, Rafa Mora abandonó el plató para realizar varias llamadas telefónicas y a su regreso desmintió la infidelidad. “Sé de qué persona está hablando Alejandro Albalá y, a priori, me extraña mucho… Yo creo que no. Es tirarse a la piscina a lo grande y sin pruebas”, dijo el valenciano.