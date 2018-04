Esta semana la revista ‘Corazón TVE’ publicaba que la esposa de Toño Sanchís, Lorena Romero, tenía la intención de llegar a un acuerdo con Belén Esteban. La mujer del representante querría que fuera de forma fraccionada y conseguir así que este ‘pacto’ pudiera satisfacer a ambas partes, pero, de momento, no ha logrado acercar posturas con la de San Blas. Después de que la Audiencia Provincial le haya dado la razón a Belén y de conocerse la cifra que Toño deberá pagarla –587.383 euros-, Belén se ha sentado en ‘Viva la vida’ para aclarar si está dispuesta o no a negociar en el futuro.

“Aquí no hay negociación que valga. Lo quise arreglar con Lorena al principio, pero no se quiso. Se le mandaron 12 emails y como hemos ido a juicio ahora quiero que se respete la decisión del juez”, ha dicho Belén más tajante que nunca. La copresentadora de ‘Sálvame’ se siente dolida y decepcionada, aunque está dispuesta a luchar hasta el final, pues para ella “Lorena es cómplice de Toño”.

Sin embargo, aquí no terminarían los problemas judiciales para Toño y su pareja. Y es que, tal y como desveló el periodista Kike Calleja, el dinero sustraído superaría el medio millón y medio de euros. “A mí en total me ha estafado 1.800.000 euros, pero he podido demostrar mucho menos porque hay contratos que no nos ha mandado ni él ni otras personas”, ha dicho Belén.

Una cantidad que incluso podría haber provocado la ruina a Belén después varias décadas en televisión y dos concursos como absoluta vencedora. “Mis gestores me dijeron que si me hubiera dado cuenta un año más tarde estaría arruinada”, ha confesado.