Aquellos maravillosos años en los que Toño Sanchís ‘ganaba’ todos los realities

Del cielo a los infiernos, así ha sido la historia de Toño Sanchís en Telecinco. El representante de Belén Esteban parece haber perdido defitivamente su reinado en Mediaset, dejando atrás aquellos tiempos dorados en los que sus representados copaban cada uno de los realities de la cadena. Tras perder su litigio contra de la ex de Jusulín de Ubrique muy pocos son los famosos que han permanecido a su lado, un hecho que ha visto reflejado en su cuenta corriente.

Si repasamos la carrera de Sanchís en los últimos años podemos comprobar que el valenciano ha cosechado todos los éxitos posibles en la cadena de Paolo Vasile, siendo el máximo representante de la mayoría de personajes de la pequeña pantalla. Y es que hubo un tiempo en el que a Toño poco le importaba quién ganaba o quién perdía en los realities, ya que era él quien llevaba la carrera de los famosos más potentes del momento. Una situación que queda muy lejos del momento que atraviesa ahora, siendo su fiel amiga Olvido Hormigos su representada ‘más ilustre’.

‘GH VIP’: El gran pelotazo de Toño Sanchís

En su extensa carrera detrás de cámara ‘GH VIP’ se ha convertido en uno de los formatos que mayores beneficios ha reportado al valenciano. El pelotazo de Toño llegó en 2015 con la tercera edición de reality -donde la de San Blas consiguió ganar- y se hizo cargo de la representación de otros cuatro concursantes: Olvido Hormigos, Coman, Ylenia y Ángela Portero. Todos ellos pesos pesados de la edición que, además de acaparar la atención de los focos, fueron reclamados por muchos eventos en discotecas. Estos contratos repercutieron directamente en los beneficios del mánager, que veía cómo el fenómeno televisivo se estiraba como si de un chicle se tratase. Lo mismo sucedió, pero con menor intensidad y número de participantes, un año más tarde cuando Laura Matamoros -también llevada por Sanchís– resultó vencedora.

No solo la casa de Guadalix tuvo huéspedes representados por Toño, la isla de ‘Supervivientes’ también contó con muchas de las personas que llevaba en cartera el que fuera mano derecha de Belén Esteban. Rafa Mora, Bibiana Fernández o Álvaro Muñoz Escassi fueron algunos de los famosos que tuvieron una experiencia profesional con Sanchís. Aunque algunos de ellos como Bibiana o Boris Izaguirre se limitaron a hacer público que habían roto su vínculo profesional por diferencia de intereses, otros como Rafa Mora arremetieron directamente contra la profesionalidad de Toño. “Me dio la espalda, no me contestaba ni a las llamadas ni a los mensajes”, dijo entonces.

Un rey que se queda sin trono y una larga lista de famosos que lo han puesto contra las cuerdas. Así es la situación de Toño Sanchís en estos momentos, en los que su pasado brilla mucho más que su aparentemente tormentoso futuro.