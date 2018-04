Adrián Roma, cantante de Marlon: “La canción con Ana Fernández me eriza la piel”

El quinteto musical Marlon está de enhorabuena. Tras lanzar varios singles, este 2018 por fin han publicado su primer disco, ‘Cosas que no se pagan con dinero’. En él se incluye ‘Marzo en febrero’, una canción que Adrián Roma canta junto a su chica, la actriz Ana Fernández. Hablamos con él y con el guitarrista Juan Fernández.

Los lanzamientos digitales de música están de plena actualidad. ¿Cómo es la sensación de tener vuestro disco en formato físico?

Juan: Es romántico.

Adrián: A mí me gusta coger el librillo, sentirlo, descubrir a qué huele. Tiene su rollo romántico, sí.

En vuestras familias, ¿quiénes están más orgullosos del lanzamiento y de Marlon?

Adrián: Cuando eres un chaval y no tienes carné, es tu padre el que te lleva a clase de guitarra o de canto y espera tomándose un café fuera. Ellos han pasado un montón de cosas y están viendo que tienen algo de resultados. Creo que son los que más orgullosos pueden estar.

Juan: Y nosotros orgullosos y agradecidos a ellos porque la música es algo complicado, como una montaña rusa. Siempre han estado apoyándonos y han confiado en nosotros desde el primer momento.

Adrián: Tenemos una edad en la que podíamos llevar ocho años trabajando ya y sí que nos han ayudado un montón. En parte gracias a ellos estamos aquí. Un 80% seguro.

¿Habéis tenido en algún momento un plan B?

Adrián: Yo no. Sabía y sigo creyendo que lo voy a conseguir. A día de hoy sé que voy a llegar lejos porque creo que lo tenemos. Lo sueño cada día y lo hago muy fuerte y distinto al resto de gente que lo sueña.

Juan: Hay momentos complicados, pero la mayoría son felices. Son muchos tiempos de espera y aunque no sean tantos, cuando estás tan viciado con algo, incluso una semana se te hace un mundo entero sin tener noticias o saber qué va a pasar. Para eso hay que estar bien a nivel de cabeza. Nosotros somos amigos y nos apoyamos. Siempre es más llevadero con gente que comparte lo que tú sientes.

¿Los componentes de Marlon sois amigos antes que compañeros?

Juan: Sin duda. No entendería esto si no fuera así.

Adrián: Sería simplemente un negocio y un trabajo y nosotros no lo vemos así.

Juan: Este verano estuvimos igual tres semanas sin pasar por casa, en furgoneta de un sitio para otro y tocando. Es nuestro trabajo sí, pero bendito trabajo. Me despierto a las seis de la mañana como si me fuera de vacaciones a Punta Cana.

Pongamos que estamos con alguien que no os ha escuchado nunca. ¿Cómo resumiríais el sonido que vamos a encontrar en vuestro disco?

Adrián: Es algo que ya está inventado, pero van a ver algo muy fresco, que creo que hacía falta ahora mismo en el panorama. Somos cinco tíos tocando, haciendo pop rock. Escucho el disco y noto energía de gente que se quiere comer el mundo. Además, hay mucha variedad. Puedes escuchar una canción y llorar porque estás enamorado o escuchar algo porque vas con tus colegas de fiesta un sábado a liarla.

En el álbum se incluye una colaboración con Leire Martínez, de La Oreja de Van Gogh. ¿Cómo surgió la idea?

Adrián: Hicimos ese tema hace como tres años. Nos apetecía incluir a una chica cantándolo porque es muy romántico y bonito. Es un tema que ves que tienen que cantarlo un chico y una chica. Pensamos en cuatro chicas y a la primera que se lo mandamos fue a Leire y recuerdo que contestó instantáneamente. Lo quería hacer. A la semana me escribió y me dijo que no podía quitarse la canción de la cabeza. Nos fuimos para Madrid y nos juntamos con ella y con El Pescao, que lo grabamos en su estudio. Fue en un momento y al final salió algo súper bonito que la gente no conocía y que teníamos muchas ganas de que viera la luz ya de una vez.

Novias famosas

Adrián, en el disco también hay una canción con tu novia, Ana Fernández. ¿Cómo surge?

Adrián: En casa. Con ella es mucho más fácil todo. Estoy muchas horas con la guitarra componiendo y a veces la vuelvo loca. Cuando yo necesitaba algo, le decía que probara a ver cómo quedaría una voz. De hacer esas tonterías, creo que surgió lo de pensar en hacerlo en serio. Este tema lo escribimos hace un mes y pico y de repente pensamos en la posibilidad de cantarlo juntos. Lo probamos y quedaba súper puro. Me eriza la piel.

Se le da muy bien a Ana esto de cantar, ¿no?

Adrián: Yo ya sabía que cantaba bien. Cuando lo escuché bien grabado, pensé que podría escuchar un disco de ella. También fue la complicidad de los dos. Si este tema lo hubiera hecho con otra chica, no hubiera salido igual, aunque ella cantara mucho mejor.

¿Lo grabasteis juntos?

Adrián: Sí. Somos pareja y estábamos creando algo juntos. Creo que por eso se siente tan puro.

Juan, tú también tienes una novia conocida, la actriz Andrea Molina. ¿Cómo lleváis ocupar titulares a veces por algo que no es estrictamente musical?

Juan: Ni bien, ni mal. Es algo que está ahí, no sirve de nada luchar contra ello. Para mí no es ni bueno, ni malo. Me mantengo al margen y estamos centrados en lo nuestro. La gente habla y es normal y natural, no entraré yo a juzgar. A mí no me importa.

Adrián: La gente que habla en ese plan creo que es gente que todavía no escuchó tu música, ni te fue a ver a un concierto. Hablan porque es gratis, pero cada vez habla menos gente. Se empezó a hablar al principio. Nosotros hacemos lo nuestro. Nuestros conciertos los hacemos nosotros y no nuestras novias. La gente que va, va a vernos a nosotros. Cuando esa gente nos ve en directo, creo que se calla la boca. En directo somos buenos.

Antes de este dúo, Ana Fernández ya había participado en un videoclip de Marlon. No sé si habéis planteado trabajar en algo con Andrea Molina o si ella canta bien.

Adrián: Canta bien, pero no creo que se quiera arrancar a cantar, porque entonces sí que nos sentencian ya.

Como artistas que sois, ¿habéis estado al día del fenómeno que ha sido ‘Operación Triunfo 2017’?

Juan: He visto pinceladas por mi chica, que sí que lo veía algo más. Vi a gente con talento que canta espectacular, pero quizá el formato o la fórmula a mí no me lleguen de la manera que yo entiendo la música. No estoy juzgando y olé por ellos y que les vaya estupendamente. Es verdad que quizá ese formato no es el que entiendo como música, ni como algo lógico en la música.

Adrián: Opino más o menos lo mismo. Una persona que canta en casa, va a un programa y de un día para otro tiene un millón de seguidores y está cantando en el Bernabéu… Hay algo que falla. Se está haciendo una especie de producto musical que no es lo que se crea desde las entrañas como un grupo o como una persona que realmente se lo curra. Es un impacto súper rápido, pero no apoyo ese tipo de formatos. Apoyo más formatos de gente que va a presentar un single o disco tipo ‘Música sí’. Ahora está lleno de cosas como ‘La Voz’ u ‘OT’ y es muy respetable. Todo el mundo tiene derecho a cantar y a llegar donde sea, pero yo no apoyo ese tipo de formatos.

¿Cómo van a ser vuestros próximos meses?

Juan: Ahora agenda de promoción a tope. Tenemos los tres primeros conciertos de presentación. El día 31 de mayo en Valencia, el 1 de junio en Madrid y el 2 de junio en Barcelona. De aquí a dos semanitas supongo que tendremos que ir a Asturias a encerrarnos en el local y darle vueltas. Este año hemos estado haciendo una mini gira y muchas canciones son temas que ya están en el disco y queremos darles una vuelta de tuerca. Sobre todo para la gente que nos venga a ver y vea algo distinto cada show.

¿Empezáis a conocer caras que son habituales en vuestros conciertos?

Juan: Hay dos chicas que se llaman Mónica y Flor que llevan nuestro club de fans. Son maravillosas y este verano se han recorrido España con nosotros.

Adrián: Mucha gente repite. Hemos tocado ahora en la Sala Caracol y sé que casi todos los que fueron van a estar otra vez en el bolo nuevo de Madrid más gente que se vaya a sumar nueva. Eso es bueno porque es que hay algo que a la gente le da energía y quiere volver a vernos. En cada concierto intentamos bajar y saludar a todo el mundo, agradecerles y abrazarles. Lo hacemos más familiar.

¿Dónde están puestas las ambiciones de Marlon?

Juan: Gracias a Dios, creo que no tienen límite. Hoy te podría decir una cosa, pero sé que si mañana la tengo, te voy a decir otra y así sucesivamente. Que nos hagamos muy viejos encima del escenario y que se hagan muchas canciones.

Adrián: Es bonito hacer algo muy grande, pero también lo es hacer cosas pequeñas. Cuando haces lo primero luego quieres volver a lo pequeño y al revés.