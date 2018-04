Aroldo Betancourt, pareja de Ivonne Reyes en 1999: “Me hubiera gustado que Alejandro fuese mi hijo”

Los ecos del escándalo por la paternidad del hijo de Ivonne Reyes resuenan también en Venezuela. En el país que vio nacer a la presentadora la mayoría de edad de Alejandro no ha tenido, ni de lejos, la misma repercusión que en España, pero sí se ha departido sobre la dura batalla que Ivonne ha mantenido a lo largo de estos años por defender su verdad. Sin ir más lejos, Reyes era la protagonista de la portada de ‘OK! Venezuela’ del pasado mes de marzo y en su entrevista hacía referencia a esa larga lucha y a esa querella contra Andrea Zadívar, hija de Pepe Navarro, que ratificó su hijo Alejandro una vez cumplidos los 18 años pero que el pasado jueves desestimó el juez. En definitiva, Ivonne es también un personaje mediático en su país natal y, como en España, también cuenta con seguidores y detractores.

Entre los primeros destaca su gran amigo Aroldo Betancourt. El actor venezolano fue pareja de Ivonne durante varios años y hasta 1999 y, por entonces, hubo intensos rumores sobre que el hijo que esperaba la guapa presentadora fuese suyo. Ambos se han guardado para sí los motivos de su ruptura, pero lo cierto es que casi dos décadas después él solo tiene palabras de cariño para la venezolana. Tanto es así que se ofreció a darle los apellidos a su hijo cuando conoció la encarnizada lucha que ella mantenía con Pepe Navarro para que este accediese a hacerse las pruebas de ADN. “Si lo que quiere Ivonne es un padre para su hijo, aquí me tiene”, dijo Aroldo hace unos años. Lo hizo porque mantenía una bonita amistad con la presentadora y también porque, según han explicado a LOOK fuentes cercanas a Aroldo, “en el fondo él también tenía la duda de que ese niño pudiera ser suyo”.

LOOK se ha puesto en contacto con Aroldo Betancourt para conocer su opinión al respecto. El popular actor venezolano quiere quitar hierro al asunto haciendo referencia al tiempo transcurrido. Han pasado 18 años y considera que es tiempo suficiente como para no rescatar esta cuestión. “Han pasado muchísimos años, ya somos adultos y mayores y no tengo que hablar nada con Ivonne. Ella sabe que aquí tiene un amigo incondicional y lamento que tantos años después ella siga luchando con este tema”, responde con mucha cautela Aroldo.

A pesar de todo, aún le atormenta lo mal que lo ha podido pasar su amiga y lanza un claro mensaje. “Me hubiera gustado en la vida que Alejandro fuese mi hijo porque habría sido criado como los hijos que tengo y por eso le propuse lo de los apellidos. El respeto y el amor que nos tenemos tuvieron mucho que ver en eso que dije. Yo se lo ofrecí porque la vida nos había puesto uno al lado del otro y porque yo creo que la paternidad se ejerce”, explica Aroldo a LOOK, que además se deshace en elogios hacia el joven: “Alejandro es una persona que quiero muchísimo. Es hermoso y un niño muy inteligente. Independientemente de que no lo veo mucho, cuando voy a España a trabajar lo veo y trato de pasar tiempo con él. Es un nene extraodinario y lamento que aún, pasado el tiempo, Ivonne siga con esos problemas porque realmente Ivonne es mucho más grande que ese problema. Ella ha sido madre y padre a la vez y eso para mí es mucho más hermoso y más respetable que cualquier duda y cualquier responsabilidad”.

[La historia de la polémica paternidad]

Desde Venezuela se siguió muy cerca ese romance que mantuvieron Betancourt e Ivonne Reyes. Dicen que su historia de amor se acabó cuando ella se vino a España a trabajar y la distancia se convirtió en un escollo insalvable. Sí sobrevivió, sin embargo, su amistad y su cariño mutuo. Al otro lado del charco él y sus compatriotas han seguido por los medios de comunicación la creciente popularidad de Reyes a raíz del escándalo con Pepe Navarro. 18 años después aún se sorprenden de que este asunto siga copando titulares en España y de que las dudas sigan en el aire para algunos. No para Ivonne. Tampoco para la justicia.