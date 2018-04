Ya no hay vuelta atrás. La verdadera competición ha comenzado en ‘Supervivientes 2018’. En la última gala del reality se ha podido ver cómo los concursantes toman de manera definitiva posiciones, una situación que no ha estado exento de gritos, peleas y enfrentamientos. Con la expulsión definitiva de Mayte Zaldívar y la redistribución de los concursantes en grupos, parece que en los Cayos Cochinos la temperatura está más alta que nunca.

A continuación repasamos cuáles han sido los mejores momentos de la última gala de ‘Supervivientes’:

El drama de María Jesús por su complicada situación en España

Nada más empezar la noche los supervivientes dieron la bienvenida a María Jesús Ruíz -que era una de las nominadas- después de que se viera obligada a viajar a España para acudir a un juicio contra su expareja Gil Silgado. La Miss no pudo contener las lágrimas ante las preguntas de Jorge Javier, y es que ha confesado estar muy desconforme con la decisión que ha tomado el juez en referencia a la custodia de la hija que tiene con el empresario. “Quiero pedir que la audiencia me vote y me ayude. ¿Por qué? Porque ya no se trata solo de mí. Hay un ser muy pequeño que ha sufrido y está sufriendo porque la han arrebatado de su madre, ¿vale?”, dijo la modelo, que aprovechó para arremeter contra el que hasta hace unos meses era su pareja: “Me han quitado a la niña temporalmente y, ¿sabes qué pasa?, que yo ante un ser indeseable no me rindo y no voy a acatar ni un chantaje más”.

La ira de María Jesús iba en aumento a medida de que conversaba con el presentador y ha explicado que su no abandono del concurso es para ella todo un ‘pulso’ hacia el padre de su hija: “Yo sigo aquí porque es mi derecho y mi obligación trabajar como madre que soy. Si acepto irme ahora, el próximo trabajo también me lo van a quitar y no me da la gana. ¡Joder!“. La que fuera reina de la belleza contó entre lágrimas y sollozos que hasta que no regrese a España no le entregarán la custodia de su pequeña, todo un varapalo para la de Jaén. Minutos después a este episodio, y al enterarse de que era la concursante propuesta por la audiencia para abandonar la Palapa, pidió a los espectadores su expulsión alegando tener asuntos pendientes que solucionar fuera de la isla. Finalmente sus deseos no han sido cumplidos y María Jesús permanecerá al menos 15 días más en Honduras, ya que esta semana no ha sido nominada.

Alberto Isla pierde los nervios con Sergio Carvajal

Para muchos el concurso de Alberto Isla está haciendo conocer un perfil del novio de Chabelita Pantoja que poco tiene que ver con el que ya conocíamos. Una sencillez y una coherencia que ha sorprendido a gran parte de la audiencia y gracias a las cuales está ganándose el favor del público. Pero parece que la paciencia del gaditano ha llegado a su fin y esta semana la tensión acumulada entre él y Sergio Carvajal ha estallado.

El influencer acusaba a Alberto de haberle dicho -antes de empezar el concurso- que jamás haría una boda con la hija de la tonadillera en ‘Supervivientes’ dado que eso valía dinero, cosa que sí ha sucedido. “Alberto dijo que nunca se casaría en Supervivientes porque eso valía pasta“, decía Sergio despertando la rabia de Isla. “Vamos a ver comemierda, ¿qué me estás intentando decir tú a mí? Tú me dijiste que querías hacer eso (lo de pedirle matrimonio a tu chica) para ganar el concurso y quedar así por encima de Logan”, respondía la pareja de Chabelita mostrándose muy nervioso, a lo que Carvajal, ni corto ni perezoso, arremetió: “Este tiene mucha rabia contenida. Es lo que tiene vivir a la sombra de una familia. Le preguntan la canción de la Pantoja, le preguntan cómo se llama la finca de la Pantoja, solo está aquí para hablar de eso”. Entre todo un batiburrillo de insultos y acusaciones Alberto Isla quiso zanjar momentáneamente la discusión diciendo que no se avergüenza haberse casado con Chabelita por amor, unas palabras que no convencieron al modelo.

Sofía y Hugo: Un amor, por ahora, irreconciliable

La pamplonica se ha convertido en una de las grandes protagonistas del reality. Desde que puso un pie en la isla la polémica siempre la ha acompañado, primero por su acercamiento a Logan mientras que su por entonces novio –Alejandro Albalá- la defendía en el plató y después con la llegada de su exnovio Hugo Paz.

El que fuera tronista de ‘Mujeres y hombres y vicerversa’ ha trastocado la cabeza de Sofía, y es que tal y como ella misma reconoce su relación con él ha sido la más traumática que ha vivido. “No se merece que yo tenga esta sensación por su culpa”, decía la ganadora de ‘GH16’. Lo cierto es que durante los pocos días de concurso que Hugo lleva, su contacto con Sofía no ha sido el más agradable del mundo. “Me da asco” o “ha venido a colgarse de mi”, han sido algunos de los piropos que la joven a dedicado a su exnovio. Una dureza con la que el ‘viceverso’ reconoce pasarlo mal, llegando incluso a pedirle a Sofía que suavice su lenguaje a la hora de dirigirse a él.

Lo que sí es cierto es que resulta evidente que entre ellos existe una química especial, algo que va más allá de la tensión y que podría ser el comienzo de un nuevo camino juntos. Gestos como la defensa de Sofía a Hugo en su enfrentamiento con Francisco o en las pruebas de grupo dejan entrever que en el corazón de la joven aún queda cariño para el que un día fue su novio.

Rivalidad, amor, desamor y mucha crispación, todo eso y más es lo que viven los supervivientes en Honduras a poco más de un mes desde que comenzara el concurso. Una dura carrera hacia la final en la que cada uno de los participantes lucha sin miramientos contra sus adversarios.