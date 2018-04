Muy pocos confiaban en que Ivonne Reyes y Sergio Ayala retomaran su relación sentimental después de que hace siete meses decidieran poner punto y final a su amor. Entonces esta decisión parecía irrevocable: la venezolana ni siquiera quería oír su nombre y el modelo incluso llegó a ‘amenazarla’ a través de este digital con conceder una entrevista en un plató. Ni la cordialidad ni los buenos modales les acompañaron tras su ruptura, pero todo parece haber cambiado. Aunque en un principio el vallisoletano prefiere mantenerse cauto y trata de relacionar este acercamiento únicamente con rumores, finalmente ha decidido confesarse con LOOK.

[¿Se han dado una segunda oportunidad Ivonne Reyes y Sergio Ayala?]

“Ivonne se ha venido a mi tierra a pasar unos días conmigo. Es verdad que hay un acercamiento y los dos estamos abiertos a lo que pueda pasar”, dice Sergio con una media sonrisa. No parece tener miedo al futuro, por lo que a medida que avanza la conversación telefónica confirma, sin algún reparo, que ambos han decidido dar un paso al frente. “Evidentemente hay un avance y esto es un paso firme“, desvela Sergio. Pese a que está ilusionado, de momento, está centrado en el concurso de Míster Internacional Spain al que acudirá en tan solo unos días: “Estoy muy bien. Ahora no paro y me estoy preparando mucho de cara al concurso”.

[Tras siete meses de relación Ivonne Reyes y Sergio Ayala rompen]

La reacción de Ivonne Reyes ha sido muy distinta

Una reacción muy distinta a la que Ivonne ha tenido en sus últimas apariciones públicas. La presentadora desde el pasado sábado -día en el que saltó la noticia- ha optado por dejar en el aire la reconciliación, dando evasivas que ni confirman ni desmienten este nuevo momento sentimental. “No os digo ni sí ni no. Está muy guapo, como siempre”, ha dicho entre carcajadas.