‘Supervivientes 2018’ se ha convertido en un trasiego de concursantes que vienen y van. Los abandonos voluntarios de María Lapiedra y Adrián Rodríguez, la expulsión disciplinaria de Saray Montoya y la marcha de María Jesús con motivo del juicio con Gil Silgado son solo algunos de los ingredientes que están marcando esta edición a la que ni tan siquiera ha podido frenar el temporal. La última novedad que se suma a este desaguisado la adelantó Kiko Hernández hace unos días anunciando que Raquel Mosquera sería la próxima concursante en abandonar momentáneamente el concurso para acudir a los juzgados. Una noticia que hizo saltar todas las alarmas, ya que la madrileña se ha convertido en una de las supervivientes más queridas de este año. Según el colaborador, Mosquera tendría una citación el próximo 21 de mayo en los juzgados a consecuencia de una causa que tiene pendiente con una exempleada, la cual le reclama una cantidad económica.

LOOK se ha puesto en contacto con Silvia Mosquera, hermana y defensora de Raquel, para aclarar cómo se perfila realmente el futuro de la peluquera en ‘Supervivientes’. “Sí,es cierto que el día 21 hay un juicio. Pero mi hermana no tiene que acudir”, dice la joven. Por otro lado la mánager de la concursante ha revelado a este medio que antes de partir al paraíso caribeño su representada otorgó los poderes judiciales a su hermano Jesús por lo que pudiera pasar. “Raquel es una mujer muy organizada para sus cosas y ha previsto todo lo que pueda suceder antes de viajar hasta Honduras”, aclara. Volviendo con el testimonio de Silvia, la hermana de la superviviente incide en que no quiere dar mucho pábulo al tema del juicio, ya que se trata de un enfrentamiento que considera “ganado”. “Es un juicio civil, no tiene mayor importancia. Además esta persona no tiene ni coherencia ni argumento, pero bueno…prefiero que no se dé mucho bombo a esta historia”, explica la hermana de Mosquera y añade: “Son gente que busca presencia y que se habrá puesto en contacto con la prensa. Si ella se decide a hablar, será mi hermana la que conteste cuando salga, nosotros no vamos a decir nada al respecto”.

Raquel, una mujer previsora antes de partir a Honduras

Lo cierto es que Mosquera tenía en mente, antes de entrar en el concurso, que durante su estancia podrían darse lugar algunas citaciones con la justicia, por lo que no quiso dejar ningún cabo suelto. “Raquel es una mujer muy previsora y ha dejado en poderes a su hermano Jesús”, explica su representante y añade: “Antes de irse ella sabía que podía tener un juicio por un accidente de coche que tuvo. Nada, fue un porrazo tonto sin importancia. Por otro lado también tenía un problema con un local que está al lado de la peluquería, pero tanto por una cosa como por la otra no tendría que venir a España”.

Atendiendo las palabras de la mánager y de Silvia, se puede afirmar que Raquel Mosquera no tendrá que abandonar su aventura en Honduras. Un concurso donde cuenta con el apoyo tanto de sus familiares como del público.