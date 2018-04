¿Es Logan un ‘montajista’? La defensa del superviviente habla tras la fuerte acusación de Sofía

Alejandro Albalá sembró la discordia en los Cayos Cochinos. En su visita a la isla, el ex de Chabelita Pantoja no solo puso punto final a la relación que mantenía con Sofía Suescun, sino que además creó un enfrentamiento entre esta y Logan. Cabe mencionar que la buena conexión entre los dos concursantes fue el detonante para que el eterno aspirante a piloto quisiera cortar su ‘idilio’ con la ganadora de ‘GH16’, un hecho que puso al asturiano en el punto de mira de Albalá.

“Alejandro me lo confirmó el jueves. Logan sabe al 100% quién soy. Él y Romina comparten representante y estaba todo preparado. Logan venía con la intención de acercarse primero a mí y después a Romina. Está todo calculado y premeditado”, decía en directo Sofía tras llorar las penas por su ruptura con Albalá. Esta grave acusación a la que se vio sometido Logan le deja en muy mal lugar en el concurso ya que vulneraría en gran parte el espíritu del mismo. La respuesta de los dos afectados por las palabras de Suescun no tardaron en llegar. Por un lado Logan, que hasta ese momento estaba muy unido a la pamplonica, no dudó en defenderse diciendo que todo el cariño que había mostrado hacia ella era sincero, mientras que Romina Malaespina aclaraba que todo lo que la joven decía era totalmente falso.

Dada la complicada situación en la que se ven los dos supervivientes, asunto que les podría pasar factura de cara a su imagen pública e incluso suponer alguna sanción por parte del programa, LOOK se ha puesto en contacto con su representante para saber si realmente el asturiano recibió, o no, indicaciones de llevar a cabo un ‘montaje’ con el fin de ganar puntos en la competencia. “Eso es totalmente mentira. Logan es un chico que no está nada puesto en esto de la televisión y justamente es eso lo que la organización ha valorado en su perfil para elegirlo como concursante. Por parte de Romina es evidente que viniendo de otro país su conocimiento de lo que pasa aquí es escaso, todo lo que ha dicho Sofía es falso“, comenta la persona que lleva los asuntos profesionales de los dos supervivientes y añade: “Yo no sé de donde ha salido ese rumor. Imagino que habrá rondado por los pasillos de Telecinco y Alejandro lo ha escuchado y se lo ha dicho a Sofía, pero nada más lejos de la realidad”.

Por otro lado la representante, que incide en la personalidad inocente de Logan, considera que lo sucedido en la isla no iría del todo con las bases del concurso. “Sofía recibió una información del exterior, cosa que yo creo que debería estar penalizada. A partir de esa información, Sofía ha ido tejiendo todo esto para tener una estrategia e intentar arreglar lo que le ha pasado con Logan teniendo ella novio fuera”, explica.

Esta teoría iría acorde a lo que María Lapiedra contó en el plató de ‘Supervivientes’ tras su llegada a España, y es que la novia de Gustavo González no tuvo reparos en narrar algunas de las confesiones que le ha hecho su amiga en la isla. María, en un gesto de repentina inocencia, aseguró que Sofía quiere mucho a Albalá y que toda su historia con Logan fue “pura estrategia para ser la protagonista del concurso”. ¿Queda así demostrado que la ganadora de ‘GH 16’ tiene un plan para hacerse de nuevo con el triunfo en este reality show?