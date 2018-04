Alejandra Rubio no ha podido escapar del cruel escrutinio de ese gran público que el pasado mes de marzo veía su rostro por primera vez. Su mayoría de edad mandó al cajón sus fotos pixeladas y dio pie a un sinfín de comentarios sobre su físico. La mayoría han sido muy positivos, pero otros tantos iban dirigidos a criticar a la joven por su apariencia ‘poco natural’. Que si esos labios no podían ser suyos, que si el pecho estaba operado… La hija de Terelu finalmente se ha hartado de tanta especulación y ha decidido aclarar si se ha sometido o no a algún retoque estético.

“Para toda esa gente que dice que me he operado: no me he operado la nariz, no me he operado los labios, ni el pecho… No me he puesto bótox en ningún lado porque, principalmente, tengo 18 años”, ha explicado la joven en sus redes sociales.

🤦🏻‍♀️ Una publicación compartida de ALXXX (@alerubioc) el 17 Abr, 2018 a las 12:10 PDT

La hija de Terelu Campos está un poco desbordada tras la repercusión mediática que ha tenido su mayoría de edad. El día de su fiesta de cumpleaños no pudo reprimir las lágrimas durante el posado que realizó a las puertas de la discoteca, pero fuera de los photocalls no parece que lleve mucho mejor esa expectación que ahora también crece en las redes sociales. Alejandra ha decidido atajar el problema como mejor sabe hacer: con sinceridad y en hábitat que controla, el de las redes sociales.