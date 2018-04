La aventura de Adrián Rodríguez en Supervivientes 2018 se podría catalogar de fracaso. Pese a partir como uno de los concursantes más potentes a la hora de resistir las inclemencias de la isla hondureña, el actor optó por abandonar el reality alegando no poder soportar el ritmo del programa y sobre todo el hambre. Una vez en España, el joven se mostró arrepentido y justificó su decisión. “Estaba muy bien, pero el coco me falló totalmente. Y después de una semana sin comer y sin dormir, me vine abajo“, decía el actor y añadía: “Por supuesto que estoy arrepentido. Por las consecuencias y porque he tirado por la borda esta oportunidad que me han dado”.

Lo cierto es que desde que Adrián llegó a España estuvo unos pocos minutos en el plató de Supervivientes y no se le ha vuelto a ver en ninguna otra gala. Este hecho llama la atención, dado que otros concursantes que han abandonado la isla en circunstancias similares a la suya sí que han ocupado su silla cada noche. LOOK se ha puesto en contacto con Mediaset, desde donde han desmentido que exista cualquier tipo de problema con que Adrián aparezca en las galas y alegan que si no lo ha hecho se debe a problemas de agenda del actor. Con esta información, este digital se ha dirigido a su representante, quien ha explicado con contundencia la razón por la que no acude: “Lo tienen vetado, no lo están llevando a ninguna gala”, aseveraba y añadía: “hasta que no me reúna con la productora no va a hacer declaraciones, pero tenemos que aclarar la situación“.

Unos sí y otros no: Lo sucedido en otras ediciones

Sorprende que pese a que las causas del fin del concurso de Adrián Rodríguez coincidien con las de su compañera María Lapiedra, esta última no ha perdido la oportunidad de acudir regularmente al plató de Supervivientes. Algo parecido sucede con Saray Montoya, que es bien recibida en cada gala pese a haber sido expulsada por la organización tras agredir físicamente a su compañera Romina Malaespina.

De ser cierto el supuesto veto a Adrián Rodríguez, esta situación sería muy parecida a la que vivió Noel Bayari, quién contó que no había sido invitado a ninguna gala de Supervivientes 2015 tras su abandono. El que fuera tronista de ‘MyHyV’ reconoció que tanto la parte mental como la física le fallaron durante la competencia. Además, justificó a través de un vídeo que colgó en YouTube que en ningún momento fue en contra de las reglas del formato y mostró a cámara algunos certificados médicos que daban veracidad al estado que le hizo dejar la isla. En contraposición a este caso se encuentra Oriana Marzoli, cuyo caso desmonta la teoría de que la organización penaliza a los supervivientes que abandonan la isla. Ella, que tomó la misma decisión que Noel, continuó ejerciendo de comentarista, e incluso se convirtió en una de las protagonistas de las galas por la participación de su entonces pareja, Hugo Espina, quien había ocupado su lugar en el concurso.

Habrá que esperar a ver cómo gestiona la organización la presencia, o no, de Adrián Rodríguez en las galas. Quizá cuando su representante mantenga la conversación que tiene pendiente con la productora todo se solucione pero, hasta entonces, parece que el actor se mantendrá al 18margen de los platós de Telecinco.