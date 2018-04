Donde más le duele: la victoria judicial de Gil Silgado que María Jesús Ruiz desconoce

Sí, María Jesús Ruiz ha abandonado temporalmente Supervivientes, pero eso no significa que durante el tiempo que pase en España pueda retomar su vida cotidiana o ver a sus hijas. La modelo ha vuelto expresamente para seguir con el proceso judicial que inició contra su expareja, José María Gil Silgado, hace un año. Aunque terminó retirando la denuncia por malos tratos, el procedimiento no se paró.

La concursante ha llegado a los juzgados sin pronunciar palabra, acompañada por varias personas de Supervivientes que se encargaban de que no incumpliera las normas del concurso conociendo alguna información del exterior, algo que han reforzado con unos auriculares. En el tiempo que pase en España, la única persona ajena al programa con la que Ruiz puede tener contacto es con su abogado y tan solo sobre temas del juicio. Por eso, la ex miss no se ha enterado de una noticia que, sin duda, la hubiera hecho enfadar.

Poco antes de entrar en la sala, Gil Silgado desvelaba que el juzgado de Andújar le acababa de notificar que le daban la custodia temporal de su hija Alba, fruto de su relación con María Jesús, durante el tiempo que esta sea concursante del reality de supervivencia. Fue la semana pasada cuando el empresario se vio las caras con los padres de María Jesús, que acudieron a representarla, para pedir que la niña permanezca con él hasta el regreso definitivo de la maniquí. Una petición a la que el juez ha accedido y que ha hecho que José María entrara en el Juzgado de lo Penal número 4 de Jaén con una gran sonrisa.