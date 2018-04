Belén Esteban va a por todas. Después de ganar el último juicio contra el que fuera su representante, la colaboradora no duda en arremeter contra el hombre que ha protagonizado sus pesadillas en los últimos tres años. Toño Sanchís está obligado a pagar un total de 587.383 euros, una cifra que su adversaria en los juzgados se ha encargado de repetir una y otra vez en sus últimas apariciones televisivas.

Pero no todo queda ahí, según dijo el periodista Kike Calleja en el programa ‘Viva la vida’ el representante podría tener pendiente otra causa pendiente con la ex de Jesulín. “La guerra no ha terminado porque Belén Esteban ha encontrado cinco contratos más que aumentarían la deuda que tiene Toño Sanchís con ella en un millón y medio de euros”. Esta afirmación ha sido afirmada por la propia Belén, quien confiesa que hasta el momento no tiene los medios suficientes para comprobar ante la justicia que esto se así, pero que tiene la certeza de que Toño habría sustraído de sus ingresos un total de 1,8 millones de euros.

“He estado muy bien asesorada, pero lo he pasado muy mal”, afirmaba Belén Esteban este martes en ‘El Programa de Ana Rosa’ respecto a la contención mediática que ha tenido todo este tiempo en referencia al tema Toño, y añade: “Yo creo que él no está tranquilo, al igual que ella”, refiriéndose a Lorena (esposa de Toño). Pese a las posibles novedades que puedan incluirse en el caso, la Esteban confiesa estar muy feliz por su triunfo en los tribunales. Un logro que quiere festejar junto a sus familiares, compañeros y periodistas que han estado a su lado durante este proceso.