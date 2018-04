Conchita Wurst se confiesa: “Tengo VIH”

“Hoy es el día en el que me libero de la espada de Damócles para el resto de mi vida. Tengo VIH“, con estas palabras Tom Newirth – el artista que se esconde detrás del personaje de Conchita Wurst– se ha confesado a través de su perfil de Instagram. El que fuera ganador de Eurovisión 2014 ha revelado la enfermedad que padece, una afección que según ha contado no le afecta negativamente en su vida cotidiana ya que el virus se encuentra perfectamente controlado.

Pese a la visibilidad social que su pronunciamiento pueda tener en el mundo del espectáculo, el artista ha querido hacer saber que esta decisión se debe a que su ex pareja le amenazó con hacer pública esta información. Un hecho que le ha empujado a ser él quien cuente su propia historia. “Tengo VIH y es irrelevante, pero mi expareja está tratando de hacer pública esta información y no le daré el derecho a nadie de amenazarme ni de que afecte a mi vida“, aclaraba Conchita Wurst, y añade que hubiera preferido que este aspecto de su vida no hubiera salido a la luz para proteger a su entorno más cercano: “Me hubiese gustado ahorrarles cualquier tipo de atención relativa al estado serológico de su hijo, nieto y hermano”.

La indiscutible ganadora de Eurovisión consiguió en 2014 hacerse con el público europeo con su canción ‘Rise Like a Fenix’, un tema que la situó como una de las artistas emergentes más importantes del continente. Abanderada de los derechos LGTBI su carismática presencia y su espectacular voz la han hecho viajar hasta lugares como Estados Unidos o Australia, donde consiguió hacer llegar su mensaje de libertad, igualdad y respeto.