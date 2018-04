Aurah Ruiz aclara su derroche parisino: ¿Gastaba 6.000 euros a la semana de las tarjetas de Jesé ?

Aurah Ruiz se ha propuesto desenmascarar a Jesé Rodríguez y a todo lo que le rodea. Quiere contar su verdad, la que vive ahora tras la ruptura con el futbolista y también la que vivió a su lado. Una realidad que, según se publicó, pasaba por fiestas de lujo, noches de desenfreno y caros caprichos que el jugador costeaba gracias a su millonario contrato con el PSG. Pero, ¿es cierto que el alto tren de vida del canario permitía que su novia se gastara 6.000 euros semanales? Según se publicó entonces, Jesé tuvo que poner límite a las tarjetas usadas por Aurah para que esta no sobrepasase dicha cantidad. El jugador necesitaba poner tope a al derroche de su novia, pero ¿fue así?

Con la firme convicción de narrar su particular experiencia al lado de Jesé, Aurah ha utilizado sus redes sociales para desmentir esa información. “Voy a contar la verdad. A mí se me acusó de que yo gastaba de su tarjeta y que me había puesto un límite de 6.000 euros. Quiero decir que cuando salió esa noticia yo le pedí que la desmintiera porque, primero, yo no tenía acceso a sus tarjetas y, segundo, yo nunca me fui de compras en París”, comienza relatando Aurah.

“Jesé me dijo que iba a hablar con su representante y que iba a denunciar lo que se había publicado. Yo confié en él, en que había hecho algo, pero no. Creo que eso le hizo beneficio a él para quedar bien y atraer más mujeres. No sé”, explica Aurah, que prosigue: “En toda mi estancia solo fui una vez de compras con él y sus amigos. La ropa se la compró él y luego tuvo un detalle con cada uno. A mí me compró unos zapatos”. Para terminar su relato, la canaria recalca: “Yo nunca he tenido acceso a las tarjetas de Jesé. Se me acusa de gastar 6000 euros semanales y yo soy una chica normal, que visto ropa normal. Soy una chica que no gasto dinero”.