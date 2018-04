Adiós al tema ‘tabú’ de Supervivientes: la medicación de Raquel Mosquera

El paso de Raquel Mosquera por ‘Supervivientes’ no está siendo precisamente un camino de rosas. Pese a que la peluquera parece gozar del apoyo mayoritario del público, no sucede lo mismo con sus compañeros de grupo. Desde que su gran pilar en la isla, Saray Montoya, fuera expulsada por la organización a consecuencia de una agresión a Romina Malaespina, la madrileña se ha quedado aislada frente los ataques de algunos de los supervivientes.

En la gala del pasado jueves, Raquel se convirtió de nuevo en una de las protagonistas tras los comentarios de Fernando Marcos. El novio de Maite Zaldívar insinuó que Mosquera no cumplía con las tareas de supervivencia de igual manera que el resto del grupo, una acusación que le molestó bastante y por la cual no dudó en contestar. “Por la noche me tomo unas pastillas que me dejan dormida y ellos se van muy tarde a por cangrejos”, decía la peluquera en un acto de sinceridad.

A raíz de esta revelación, LOOK se ha puesto en contacto con Silvia Mosquera, hermana de Raquel, para conocer cómo está viviendo el concurso de su hermana y preguntar sobre el verdadero estado de salud en el que se encuentra la concursante. “Me alegra que me hagas esa pregunta. Los médicos la obligan a medicarse, no se salta ni media hora. Allí está más controlada que en España”, dice Silvia. Además, se siente muy desconforme con el trato que recibió Raquel por parte de Fernando: “No entiendo el machaque que tienen con ella, tanto él como Maite, no se conocen de fuera. Fernando y los demás saben qué toma mi hermana y por qué, no entiendo que vengan a atacar por ahí”.

Según cuenta Silvia, Raquel debe seguir unas pautas muy estrictas de medicación para evitar cualquier recaída en su estado. Un tratamiento que pasa por dormir las horas que los sanitarios consideran pertinentes. Además, la también peluquera ha confesado que la presión a la que está sometida su hermana, tanto por el entorno como por las precarias condiciones de alimentación de la isla, hacen que el efecto sea diferente que en condiciones normales. “Si no hace lo que le marcan los médicos se podría desestabilizar. Están muy pendientes de ella, de hecho en alguna ocasión, por la noche, se puede notar cómo se le traba la lengua. Eso le sucede porque se pasan un poco con la dosis, una medida que no es mala ya que así se evitan posibles picos de euforia”, aclara Silvia. También destaca la gran sorpresa que le produce ver a su hermana tan fuerte en el concurso: “Me quedo asombrada con la fortaleza que tiene. La veo cada vez más fuerte pese a que la están atacando mucho”.

Gloria Camila, un gran apoyo para Raquel Mosquera

Pese a que las vidas de Raquel Mosquera y Gloria Camila se cruzaron hace muchos años, parece que el cariño que existe entre ambas permanece intacto. La buena relación que tenía el difunto marido de Raquel, Pedro Carrasco, con su exmujer Rocío Jurado hizo que la peluquera conociera a la pequeña Gloria cuando llegó a España. Un cariño que, décadas después, se manifiesta en cada una de las apariciones de la joven en el plató de ‘Supervivientes’.

“Yo a Gloria Camila he tenido el gusto de conocerla ahora. Además de guapísima es súper sincera y tiene mucha personalidad, la verdad es que agradezco mucho el cariño que muestra hacia mi hermana”, cuenta Silvia Mosquera, que desea recalcar lo feliz que se siente al ver las continuas muestras de apoyo que el público tiene con Raquel. Un cariño que la perfila a día de hoy como una de las rivales más fuertes en la competición de Supervivientes 2018.