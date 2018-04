Casi 900 días después de que Belén Esteban (44) descubriera que su persona de confianza le había fallado, por fin, ha podido retirar de su camino esa ‘mordaza’ que tantas veces la mantenía en silencio. La Audiencia Provincial le daba esta semana la razón a la colaboradora en el juicio contra Toño Sanchís y ha sido precisamente tras este golpe definitivo a su exrepresentante cuando la de San Blas ha decidido confesarse en ‘Sábado Deluxe‘. Más inquieta y satisfecha que nunca, Belén ha comenzado su entrevista con un discurso que tenía en mente desde que la amistad de ambos saltara por los aires. “Tenía que permanecer callada hasta que la justicia me diera la razón. Eso era lo más importante para mí(…). Ha sido un camino muy duro y he sido la víctima. He visto sufrir a mi madre, a mi familia, a mi gente…Has buscado tus provocaciones, tus insultos y has llegado a decir que soy un cadáver televisivo”, confesaba Belén Esteban.

Pronunciaba estas palabras ataviada de un traje de chaqueta rosa chicle y acompañada de seis números muy significativos, pues es la cantidad que la agencia de representación de Toño deberá pagar a Belén Esteban tras esta decisión judicial. “Apréndete esta cifra de memoria Toño Sanchís: 587.383 es la cantidad que me tienes que pagar”, acertaba a decir. “Te he preguntado muchas veces dónde está mi dinero y espero que hagas memoria. Ahora voy a ir por lo penal y no me va a temblar el pulso y ni tú ni tu mujer me dáis pena. Te he ganado y es mi momento”, añadía. Sin embargo, esta no ha sido la única incógnita que ha despejado. Aunque en muchas ocasiones había desvelado que alguien le había advertido de que revisara sus cuentas, no había confesado de quién se trataba. “Yo me entero de todo esto por la exsecretaria de Toño, a la que por cierto estoy muy agradecida. Ella me avisó de que Toño podía estar cometiendo irregularidades y aunque yo me fiaba, le hice caso”, dijo Belén Esteban.

Además, Belén ha negado las declaraciones de Toño en las que aseguró que su propio hermano había llegado incluso a interponer una demanda contra ella. “Mis hermanos nunca me han denunciado y jamás mi familia se ha avergonzado de mí. En la de Toño en cambio sí porque tu padre denunció a tu tía Amparo y esta es la primera que te tiro”, comentó Belén. “Mi familia está muy orgullosa de mí. La que no debe estar muy orgullosa de Toño es la suya“, decía. Una afirmación que, al menos, se cumple en la prima de Toño Sanchís, quien estuvo presente telefónicamente desde Dubái en el programa para felicitar a Belén Esteban tras su victoria en los Tribunales.”Yo trabajaba con él y me fui porque me trató fatal…Me habló muy mal y como trabajadora tampoco estaba bien. Estoy eternamente agradecida a Belén porque estoy en el sitio que estoy gracias a ella…Yo me fui sabiendo muchas cosas y cuando me enteré de que Belén estaba de juicios la llamé por teléfono. Hoy quiero felicitarla por todo porque por fin ha salido cómo es él”, decía la joven.

Después de desvelar que su deuda con Hacienda está saldada, Belén recibió otra llamada que lograba emocionarla. Su pareja, Miguel Marcos, la sorprendía con un mensaje de amor y apoyo que ni siquiera ella esperaba. “Belén tiene todo mi apoyo porque es mi pareja y porque la quiero. Quería dar las gracias a todos porque habéis confiado mucho en ella”, dijo Miguel pese a la timidez que tantas veces se ha relacionado con él.